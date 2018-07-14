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    İYİ Parti'den Meclis'teki hesaba itiraz

    Turan YILMAZ / ANKARA
    14.07.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

    MECLİS yönetiminde partilerin temsiline ilişkin yeni taksim hesabı mahkemelik oluyor.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis Başkanı, başkanvekilleri, katip üyeler ve idare amirlerinden oluşan ‘Başkanlık Divanı’nda partilere düşen üyeliklere ilişkin hesaplama yönteminin önceki günkü toplantıda son anda değiştirildiğini söyledi.

    Bugüne kadar hep hesaba dahil edilen Meclis Başkanı’nın bu kez dışarıda tutulduğunu, üye sayısının da iki düşürüldüğünü belirten Türkkan, bu değişikliğin Başkanlık Divanı’nda temsil edilen partilerden sadece kendilerini etkilediğini bildirdi. İki üyelik almaları gereken Başkanlık Divanı’nda bir üyelik elde edebildiklerini kaydeden Türkkan “Bu hesaplama yöntemini iptal için Anayasa Mahkemesi’ne götürebiliriz. Ancak sayısal çoğunluğumuz bizim tek başımıza Anayasa Mahkemesi’ne gitmemize yetmiyor, onun için de diğer partilerden destek isteyebiliriz” dedi.

    Etiketler: TBMM , gazetehaberleri
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