İYİ Parti’den Meclis tatili tepkisi
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “TBMM yaklaşık 2 aydır çalışmalarına ara vermiş durumda. Muhtemelen darbe dönemleri hariç TBMM en uzun arayı verdi. Maalesef toplumun sorununu çözecek kurum olan Meclis şu an çalışamıyor” dedi.
Tatlıoğlu, Meclis’teki basın toplantısında şunları söyledi: “Türkiye’nin birinci sorunu ekonomik krizdir ve bu kriz artık yönetilemiyor. Türkiye yapısal tıkanma sürecini yaşıyor ve sorunlar giderek ağırlaşıyor. Ankara, İstanbul sendromundan kurtulamayan siyasi iktidar, gerçek gündemine dönemiyor. TBMM yaklaşık 2 aydır çalışmalarına ara vermiş durumda. Muhtemelen darbe dönemleri hariç TBMM en uzun arayı verdi. Maalesef toplumun sorununu çözecek kurum olan Meclis şu an çalışamıyor.”
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