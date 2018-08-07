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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
07.08.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

İYİ Parti'den istifa eden Özcan Yeniçeri: 'Benzer istifalar olabilir'

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İYİ Parti'den istifa eden Özcan Yeniçeri: 'Benzer istifalar olabilir'

İYİ Parti'de 24 Haziran seçimlerini başarısızlık olarak nitelendiren ve mevcut yönetimin uygulamalarından rahatsız olan isimlerin istifası, partide yeni ayrılıkların işareti olarak yorumlanıyor. İstifa eden Özcan Yeniçeri, "Bu kafa yapısı devam ederse muhtemelen benzer istifalar olabilir. Bir kişinin arkasında 'Sen olmazsan biz ölürüz, yok oluruz' diyen bir hareketin devam ihtimali çok sıkıntılı olur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ve partinin 24 Haziran seçimlerinde hedeflenen oy oranlarına ulaşamaması üzerine, parti içindeki muhalefet sesini yükseltmeye başladı.

Partinin Afyonkarahisar çalıştayında bu çerçevede yapılan eleştirilerin ardından Akşener'in, gerek MHP Genel Başkan adaylığı gerekse İYİ Parti'nin kuruluşu sürecini kastederek insanlara borcunu ödemesine rağmen bir türlü bu borcu bitiremediğini ve artık bu hesabı kapatmak istediğini söylediği kulislere yansıdı.

Bu çalıştayın ardından Akşener, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak olağanüstü kurultay kararı verdi ve "genel başkanlığa aday olmayacağını" açıkladı.

Partililer tarafından kararından dönmesi için uzun süre ikna edilmeye çalışılan Akşener'in, yeniden Genel Başkan aday olması ve seçilmesi durumunda parti yönetiminde bu çerçevede köklü revizyona gitmesi bekleniyor.

Akşener'in de yerel seçimler öncesi seçmenin karşısına yeni bir vitrinle çıkacağı konuşuluyor.

Eleştirenler istifa etti

Bu arada çalıştayda bazı kurucu üyelere, il ve ilçe başkanlarına yapıldığı iddia edilen saldırılar parti içinde tepkilere neden oldu. Akşener'in genel başkan olarak kalması yönünde yürütülen ikna çalışmaları da İyi Parti'nin "başarısız" olduğunu düşünenlerin eleştirilerine yol açtı.

Yaşanan bu sürecin ardından Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulundan (GİK) arka arkaya istifalar gelmeye başladı.

Partinin kurucularından, 15 Temmuz gazisi emekli Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, ilk istifa eden isimlerden oldu. Eryılmaz, istifa gerekçesini, "Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlaklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördüm." sözleriyle özetledi.

İstifa edenler kervanına kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da katıldı.

İstifa eden üç isim de Akşener'i eleştirerek, "Seçim kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi, partiyi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır." açıklamasında bulundu.

Partide daha önce Hayrettin Barut ile Ali Aydın da istifa eden kurucular arasında yer aldı.

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz da partiden istifa eden önemli isimlerden biri olarak dikkati çekti.

Bu arada, seçim sonrası partinin il ve ilçe teşkilatlarından da yoğun istifalar gerçekleşti.

Peş peşe yaşanan ayrılıklar, İYİ Parti'nin gidişatından memnun olmayanların istifalarının devam edeceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Değişim talebini dillendirenlerin partiden kopuşlarının, kongreden çıkacak sonuç doğrultusunda sürebileceği ifade ediliyor.

"Partilerin tamamı amaçlarından sapmış durumda"

Partiden istifa eden Özcan Yeniçeri, AA muhabirine, "Bu kafa yapısı devam ederse muhtemelen benzer şeyler olabilir. Bir kişinin arkasında 'Sen olmazsan biz ölürüz, yok oluruz' diyen bir hareketin devam ihtimali çok sıkıntılı olur. Umarım herkes bu istifalardan ders alarak derlenir toparlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda başka bir siyasi partiye katılmasının söz konusu olmadığını dile getiren Yeniçeri, "Partilerin tamamı amaçlarından sapmış durumda. Kitap okuyacağız, kitap yazacağız, televizyon, gazete ve çeşitli iletişim yollarıyla görüşlerimizi halkla paylaşacağız." dedi.

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