Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İyi Parti'den flaş CHP çıkışı! ‘Bize oy kaybettirdi…’

    İyi Parti'den flaş CHP çıkışı! ‘Bize oy kaybettirdi…’

    Hürriyet Haber
    07.07.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    24 Haziran seçimlerinde CHP ile ittifak kuran İyi Parti'den çarpıcı bir açıklama geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi" dedi.

    İyi Parti'den 24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Habertürk TV'de yayınlanan programa katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, beklenen oyun alınamadığını belirterek bunun sebepleri arasında CHP ile kurulan ittifakı da gösterdi.

    "CHP İLE İTTİFAK OY KAYBETTİRDİ"

    Özdağ, "Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum" dedi.

    "YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

    Seçim sürecinde kendi eksiklerinin de olduğunu ifade eden Özdağ, "Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri