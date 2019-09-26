İYİ Parti’den CHP’ye 1923 hatırlatması
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Devletin birliğine beraberliğine kast etmiş insanları terbiye etme cümleleri Kemal Bey’e de çok yakışır” dedi.
Ağıralioğlu, dünkü Başkanlık Divanı sonrasında yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:
ARANIZA MESAFE KOYUN
“Adana Yüreğir’de yaralanan polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. PKK’ya, IŞİD’e, teröre, terörün her türlüsüne, terör destekçilerine lanet olsun. Her türlü fikir serbestçe ifade edilebilmelidir fakat terör ve şiddet bir hak arama enstrümanı olamaz. Bu sebeple terörle arasına mesafe koyamayanlara, terörü kınayamayanlara tavrımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Terörle aranıza mesafe koyun. Terörden medet ummayın.
Üzerimize algı operasyonlarıyla birtakım hesaplar ve yakıştırmalar yapıldığını da görmekteyiz. İYİ Parti kendi mesuliyetini millete takdim ederken milletine vermiş olduğu sözleri unutanlara kendi siyasi koordinatlarını hatırlatmayı borç bilir. AK Parti’deki arkadaşlarımıza 2002 yılında millete verdikleri sözü hatırlatıyoruz zaman zaman. CHP’ye de aynı hassasiyetle 1923’ü hatırlatıyoruz. Kuruluş iradesini devletin hangi zorluklarla kurulduğunu unutmamalarını hatırlatıyoruz. Devletin birliğine, bütünlüğüne kastetmiş her türlü teşebbüse karşı gür bir seda CHP’ye de çok yakışır. CHP kürsü kullanma imkanını, tartışmalarla alakalandırma imkanıyla mecburen buluşturduğu zeminlerde PKK’yı bütün açık yürekliliğiyle lanetlemiş bir partidir. Devletin kurucusu olmak vasfıyla devletin birliğine beraberliğine kast etmiş insanları terbiye etme cümleleri Kemal Bey’e de çok yakışır. Leyla Güven gibi milletvekili olmakla kurduğu cümleleri bir araya getirme imkanı dünyada yaşayan hiçbir Ademoğluna nasip olmayacak bir münasebetsizliğe Kemal Bey’in de cümle kurması çok yakışır. Devletin birliğine kastetmiş terör organizasyonlarına teröristlere dehşetli bir terbiye edici cümle kurmak Kemal Bey’e çok yakışır.”
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