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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İYİ Parti’den belediyecilik vizyon kitabı

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İYİ Parti’den belediyecilik vizyon kitabı

İYİ Parti, ‘İYİ Belediyecilik Vizyon Kitabı’ hazırladı. Yaklaşık 120 sayfadan oluşan ve önsözünü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kaleme aldığı kitap, belediye başkan adaylarına dağıtıldı.

Vizyon kitabında, ‘İYİ Belediyecilik İlkeleri’ ve ‘İYİ Belediyecilik Bileşenleri’ başlıklarında öne çıkan bazı hedefler şöyle:

AKILLI-İYİ KENTLER

“Doğal kaynaklardan ve enerjiden tasarruf sağlanacak. Akıllı-İYİ Kentler inşa edilecek. Akıllı kent modeliyle ulaşım, su kaynakları, atık su, atık yönetimi ve enerji üretimi gibi konularda bilişim teknolojileri kullanılarak maksimum tasarruf sağlanacak. Kamu alanlarına ücretsiz internet hizmeti verilecek. Belediye binalarında, kent meydanlarında, kamusal alanlarda ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.

KENTLERE GÖÇMEN KOTASI

Özellikle son yıllarda göçmen ve
mülteciler nedeniyle ortaya çıkan toplumun sağlığını, huzurunu ve güvenliğini tehdit eden bölgesel yerleştirmelere son verilecek. Kentsel Kalkınma Strateji Merkezi bünyesinde Göç Koordinasyon Merkezi kurulacak. Kente gelen göçmen ve mültecileri alabilme kotaları oluşturulacak. Muhtaç ve kimsesiz olan yaşlılar için ‘İYİ Yaşam Evleri’ açılacak. Ücretsiz muayene, ücretsiz ilaç, gıda, yakacak, nakdi ve ayni yardımların yanı sıra ‘Panik Butonu’yla sağlık ekiplerini çağırabilme imkânı sağlanacak.

KADINLAR İYİ OLACAK

Kadın Eğitim ve Danışma Merkezleri kurulacak. Yeniden Umutla Yaşama Merhaba Projesi hayata geçirilecek. Şiddete uğramış ve devlet tarafından koruma altına alınmış kadınların barınma ve korunma ihtiyacı karşılanacak. Sokakta çalışan çocuk kalmayacak. Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) ile hızlı, ucuz ve iyi ulaşım sağlanacak. Kentlerde raylı sistemler kurulacak, kesintisiz ulaşım bütünlüğüne erişilecek. Toplu taşımada elektrikli araç kullanımına geçilecek. Öğrencilere okul gidiş-geliş saatlerinde ücretsiz ulaşım sağlanacak. Kentlerde sahipsiz ve aç hayvan bırakılmayacak. Faturalardaki ‘Atık Su’ bedelleri kalkacak, su kullanımı azaldıkça fiyatlar ucuzlayacak.” 

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