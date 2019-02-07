İYİ Parti’den belediyecilik vizyon kitabı
İYİ Parti, ‘İYİ Belediyecilik Vizyon Kitabı’ hazırladı. Yaklaşık 120 sayfadan oluşan ve önsözünü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kaleme aldığı kitap, belediye başkan adaylarına dağıtıldı.
Vizyon kitabında, ‘İYİ Belediyecilik İlkeleri’ ve ‘İYİ Belediyecilik Bileşenleri’ başlıklarında öne çıkan bazı hedefler şöyle:
AKILLI-İYİ KENTLER
“Doğal kaynaklardan ve enerjiden tasarruf sağlanacak. Akıllı-İYİ Kentler inşa edilecek. Akıllı kent modeliyle ulaşım, su kaynakları, atık su, atık yönetimi ve enerji üretimi gibi konularda bilişim teknolojileri kullanılarak maksimum tasarruf sağlanacak. Kamu alanlarına ücretsiz internet hizmeti verilecek. Belediye binalarında, kent meydanlarında, kamusal alanlarda ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.
KENTLERE GÖÇMEN KOTASI
Özellikle son yıllarda göçmen ve
mülteciler nedeniyle ortaya çıkan toplumun sağlığını, huzurunu ve güvenliğini tehdit eden bölgesel yerleştirmelere son verilecek. Kentsel Kalkınma Strateji Merkezi bünyesinde Göç Koordinasyon Merkezi kurulacak. Kente gelen göçmen ve mültecileri alabilme kotaları oluşturulacak. Muhtaç ve kimsesiz olan yaşlılar için ‘İYİ Yaşam Evleri’ açılacak. Ücretsiz muayene, ücretsiz ilaç, gıda, yakacak, nakdi ve ayni yardımların yanı sıra ‘Panik Butonu’yla sağlık ekiplerini çağırabilme imkânı sağlanacak.
KADINLAR İYİ OLACAK
Kadın Eğitim ve Danışma Merkezleri kurulacak. Yeniden Umutla Yaşama Merhaba Projesi hayata geçirilecek. Şiddete uğramış ve devlet tarafından koruma altına alınmış kadınların barınma ve korunma ihtiyacı karşılanacak. Sokakta çalışan çocuk kalmayacak. Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) ile hızlı, ucuz ve iyi ulaşım sağlanacak. Kentlerde raylı sistemler kurulacak, kesintisiz ulaşım bütünlüğüne erişilecek. Toplu taşımada elektrikli araç kullanımına geçilecek. Öğrencilere okul gidiş-geliş saatlerinde ücretsiz ulaşım sağlanacak. Kentlerde sahipsiz ve aç hayvan bırakılmayacak. Faturalardaki ‘Atık Su’ bedelleri kalkacak, su kullanımı azaldıkça fiyatlar ucuzlayacak.”
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