İYİ Parti’den Bahçeli’ye FETÖ yanıtı
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılmasına yönelik sözlerini değerlendirirken, İYİ Parti’nin konuya ilişkin iki önergesinin AK Parti ve MHP tarafından reddedildiğini hatırlattı.
Paçacı, “Sayın Bahçeli’nin sözleriyle MHP grubu arasında ve grubunun tavırları arasında büyük bir uyumsuzluk söz konusu. Eğer siyasi ayağının araştırılması ve açıklanması isteniyorsa, Meclis’teki araştırma önergesine neden ret verildi, sorusunu da biz kendisine yöneltmeliyiz” dedi.
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