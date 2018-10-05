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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.10.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

İYİ Parti’den açıklama: Meşru siyaset zeminini terk etmeyeceğiz

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İYİ Parti’den açıklama: Meşru siyaset zeminini terk etmeyeceğiz

İYİ Parti Başkanlık Divanı; MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün Twitter’da Meral Akşener’e yönelik sözleri ve akşam da Akşener’in İstanbul Beylerbeyi’ndeki evinin önünde yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İYİ Parti’ye kurulmak istenen ’kriminalize etme kumpası’na düşmeyeceğiz. Meşru siyaset zeminini hiçbir surette terk etmeyeceğiz. Sözü ayağa düşürmeyeceğiz" denildi. Öte yandan Emniyet güçleri, İYİ Parti Genel Merkezi önünde geniş güvenlik tedbirleri aldı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı’nın 'Aziz Türk Milleti' başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, "Dün akşamdan bu yana, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in şahsında, Türk siyaseti, tarihinde örneği görülmemiş seviyesizlikte bir saldırı ile karşı karşıyadır" ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, açıklamanın devamında şunları kaydetti:
"Yaptıklarının kendisine ve 'büyüğüne' hatırlatılması karşısında söyleyecek sözü, savunacak kozu kalmayan Sayın Devlet Bahçeli sosyal medyada tehditler savurmuştur.

Büyük Türk milleti,

Yaşananlar göstermiştir ki siyasi zeminde sözün bittiği, tuzun koktuğu eşiğe gelmiş bulunuyoruz. Bir kadını tehdit etmek, bir kadının yoluna pusu atmak, gece karanlığında bir kadının kapısına adam yollamak, geçtik Türk töresini, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur.

Türkiye’nin Erdoğan-Bahçeli ortaklığı tarafından derin bir siyasi, idari ve ekonomik krize sürüklenmesi karşısında, İYİ Parti’nin sözü ve duruşu milli vicdanda karşılık bulmuştur.

İYİ Parti olarak, kriz, af teklifi ve ikinci kozmik oda vakası olan McKinsey anlaşması konularında, mağdurun, mazlumun, milletin yanında durduk. Bu karanlıkta Türk Milleti’nin işaret fişeği olduk. Hakikati en gür sesle haykırdık ve duyurduk.

81 milyon emin olsun ki, böyle yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin ’git’ dediği yere kadar gideceğiz, ’ol’ dediği yerde olacağız.

İYİ Parti’ye kurulmak istenen ’kriminalize etme kumpası’na düşmeyeceğiz. Meşru siyaset zeminini hiçbir surette terk etmeyeceğiz. Sözü ayağa düşürmeyeceğiz."

''SİYASET GENEL BAŞKANIN EVİNİN ÖNÜNE ANA KUZULARINI GÖNDEREREK YAPILMAZ''

"Türkiye 8 şehit verdiği gün, bu büyük acısını ve sorumlularını, teröristle masaya oturanları, şehirlere bomba döşenirken izleyenleri konuşmalıdır" diye devam eden İYİ Parti Başkanlık Divanı’nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bunu engellemek için oynanan oyunu görüyoruz.

Siyaset, bir genel başkanın evinin önüne gece yarılarında ana kuzularını göndererek yapılacak iş değildir. Tehdit ve üslupsuzluk, siyaseti sokak raconu seviyesine düşürmemelidir.

Bu gün iktidarın ’her istediğimi yaparım’ keyfiliğinin arkasında, şahsına yapılan onca hakareti sineye çekerek iktidara siyasi avans veren MHP Genel Başkanı’nın desteği vardır.

Memleket için kavga vermiş bir kadronun kurucu iradesi İYİ Parti’yi millete hediye etmiştir.

Bizler kavgası milletine sevdası olmuş insanlarız. Siyaset, ümidi yönetmek iddiası ile yapılır. Milletimizin karşı karşıya olduğu ağır ekonomik, siyasi şartların iyi yönetilememekten kaynaklandığını biliyoruz.

Siyasetin mecrasının da, milli iradenin tecelligâhı Milli Meclis olduğuna inanıyoruz.

Varlığımız ve yürüyüşümüz bu gerçeğin ışığındadır.

Siyaset, genel başkanların evlerinin önünde gece yarısı saldırıları ile yapılacaksa önüne gidilecek en son ev, Meral Akşener’in evidir.

Ağırlaşan şartlar altında yaşayamaz hale getirilmiş milletimizin intihar ettiği günlerde iktidar partisinin kapısına gitmesi gerekenler, sekiz şehidimiz için sarayın kapısını çalması gerekenler; yerlerinden kalkmıyor ve bir Türk kadınının evine, başka anaların çocuklarını gönderiyorsa, hepimizin dikkat etmesi gereken bir oyunla karşı karşıyayız demektir.

Milletimiz şunu bilsin ki;

İYİ Parti, saray entrikalarını boşa çıkaracak basirete, ferasete ve cesarete fazlasıyla sahiptir.

İYİ Parti, kula minnet eylemeyenlerin partisidir.

İYİ Parti, ona buna eyvallah etmeyenlerin partisidir.

İYİ Parti, sinsi karanlıklarda kapısına dayandığınızda karşınıza çıkıp töresizliğinizi yüzünüze haykıran Meral Akşener’dir.

Biz İYİ Parti’yiz;

Biz gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.

Sizler de, büyük ve küçük ortaklar olarak, böylesi garip oyunların peşinde koşmak yerine, iktidar sorumluluğunu yerine getirip, kan ağlayan milletimizin dertlerine çare bulun.

Türk siyasetinin selameti için, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, siyasetin tüm kurum ve aktörlerini bu sorumsuzluğa tavır almaya davet ediyoruz."

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