İYİ Parti’den 9 maddelik çözüm önerisi

PROJELERİMİZ HAZIR

“İYİ Parti olarak, öncelikle ekonomimizi krizden çıkaracak ve sonrasında güçlendirecek programımız ve projelerimiz hazır. Sadece büyüme yaratan ancak kalkınma yaratmayan projelerden ve iş anlayışından vazgeçiniz. Sadece rant yaratan konut ve inşaat sektörü yerine ihracata yönelik tarım ve sanayi üretimini destekleyin. Varlık Fonu’nu derhal kapatın. KÖİ projelerini durdurun ve tüm projeler için finansal hesaplarını yeniden yapın. Kanal İstanbul gibi rant yaratacak hayali projelerden vazgeçin. Önceliğiniz açlık sınırında yaşamaya mahkûm olan halkımızın refah düzeyini arttıracak ve istihdam yaratacak üretim modeline geçmek olmalıdır.

Ekonomimizde kara deliğe dönüşen Suriyeli geçici sığınmacıların yurtlarına dönmeleri için gereken müzakereleri başlatın. Derhal bilgi ve teknoloji yaratan sektörler ve ar-ge yatırımlarını teşvik edin. Her vatandaşın global piyasalara erişimini sağlayın.”