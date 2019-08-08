İYİ Parti’de yardımcılık gitti, başkanlık geldi
İyi Parti’de geçen hafta sonu düzenlenen kurultayın ardından dün yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yeni Başkanlık Divanı belli oldu.
16 kişilik divanın yarısında değişim olurken İYİ Parti, ‘Başkanlık Sistemi’ne geçti. Başkanlık Divanı genel başkan yardımcılarından değil, her biri ayrı uzmanlık alanı olan ‘Başkanlıklar’dan oluştu. Kurultay öncesinde Grup Başkanvekilliği görevinden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu parti sözcülüğü görevine getirildi. Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Metin Ergun, İsmail Tatlıoğlu ve Tuğba Vural Çokal Başkanlık Divanı’na yeni giren isimler oldu. GİK’e giren eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Divan’da kendine yer bulamadı. Ekonomi Politikaları Başkanlığı’na önceden partinin genel sekreteri ve sözcüsü olan Cihan Paçacı getirildi. Mehmet Salim Ensarioğlu Siyasi İşler Başkanı, Koray Aydın Teşkilat Başkanı, Hasan Seymen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı, Berna Sukas Eğitim Politikaları Başkanı, Yavuz Temizer Gençlik Politikaları Başkanı ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da Kadın Politikaları Başkanı oldu.
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