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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İYİ Parti’de Türkkan tartışması

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İYİ Parti’de Türkkan tartışması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, “parlamenter sisteme dönüş amacıyla 5-6 sağlam bakanlık verilirse erken seçim için AK Parti ile ortaklık kurabilecekleri” yönündeki açıklaması parti içinde kriz yarattı. Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır” dedi.

Ağıralioğlu, şunları söyledi:

SORUMLULUKLA SİYASET YAPIYORUZ

“Grup Başkanvekilimizin açıklaması, partimizin meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır. Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir. Parti olarak ülke yönetimini üstlenmek için mücadele ediyoruz. Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri, partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsaade edemeyiz. Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir. Partimizin hiçbir şekilde ima yoluyla bile siyasi olarak görüşmesi olmamıştır. İyileştirilmiş parlamenter demokrasi hassasiyetimiz hiçbir şekilde, hiç kimsenin açıklamasıyla örselenemez. Her türlü makamın, mevkinin, hevesin, hesabın üstünde memleketin, milletin ümidi olarak görüyoruz bu hassasiyetimizi.

PARTİMİZİN GÖRÜŞÜ DEĞİL

İyileştirilmiş parlamenter demokrasi hassasiyetimizin toplumda bulduğu karşılığın değersizleşmesine müsaade edemeyiz. Bunun herhangi bir açıklamayla itibarsızlaşmasına da müsaade edemeyiz. Çünkü bu bizim seçmenimize ve milletimize verdiğimiz sözdür. Açıklamalar yapanları bağlar. Bizim partimizin asla resmi görüşü değildir. Bu görüş üzerinden cümle beyanını lüzumsuz buluyoruz. Sadece seçmenimize ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlamak mahiyetiyle açıklama yapmış olduk. Seçmene verdiğimiz sözün, devletimize milletimize borcumuzun böyle açıklamalarla örselenmesine müsaade edemeyiz.”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısı sonrasında Türkkan’ın açıklamalarıyla ilgili sorular üzerine, “Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden çok memnunlar. Dolayısıyla parlamenter sistem ısrarımız sürüyor” demişti.

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