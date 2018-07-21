İYİ Parti'de 'süreç' kampı
İYİ Parti, girdiği ilk seçimi değerlendirmek ve yol haritasını belirlemek için Afyonkarahisar Sandıklı’da kampa girdi.
Kampa Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri ve il başkanları katıldı. Çalıştay formatında yapılan kamp için Afyon’da bir otel tamamen kapatıldı ve otele partililer dışında kimse kabul edilmedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katıldığı kampın ikinci gününde yapılan üç oturumda geçmiş süreç değerlendirmesine başlandı.
İYİ Parti kampının öne çıkan başlığı, seçim sürecinde CHP ile yapılan ittifak nedeniyle HDP ile de aynı safta algısına karşı konulamaması oldu. Seçim sürecinin ardından ittifaka son veren İYİ Parti, terörle arasındaki mesafeyi daha da keskinleştirecek. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte ağırlıklı olarak “güvenlikçi” söylemin öne çıkarılması ve “terörle arasına mesafe koymayana da mesafe koyulması” kararı alındı.
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