İYİ Parti'de ortak aday Akşener
İYİ Parti 2'inci Olağanüstü Kurultay'ında Meral Akşener tek ve ortak aday olarak ilan edildi. Kurultayda başkan seçiminin yanı sıra tüzük değişikliği de yapılacak.
İYİ Parti’nin 2’nci Olağanüstü Kurultayı Congresium Salonu’nda başladı. Genel Başkan Meral Akşener, yaptığı konuşmada, kurultayda tekrar aday olmayacağını açıkladıktan sonra partililerin ısrarcı olduğunu anımsatarak şunları söyledi:
"Evet, bir iddia koyduk ortaya, seçimlere öyle girdik. Meclise girmiş olan bütün partiler oy kaybettikleri halde, kendilerini başarılı ilan ettiler. Biz ise, 50 yıllık partiler kadar oy almamıza rağmen, iddiamızla sınanmayı esas aldık, sorumluluğu üstlenerek çekildik. Meşhur sözdür, bilirsiniz; bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. ’Kendi partimde ihtilaf konusu olmaktansa, noktayı koyarım’ dedim.
'Fitneye sebep olmaktansa, örter kapımı otururum’ dedim. ’Çekildim, izzetü ikbal ile bab-ı siyasetten’ dedim. Türkiye’ye yakıştırdığımız demokrasi anlayışımız da şahsi prensiplerim de bunu gerektiriyordu. Allah şahittir ki, meselenin altı da budur, üstü de budur. Önü de budur, ardı da budur. O andan sonra ise içinde yer almadığım ve asla müdahil olmadığım bir süreç yaşandı.
İYİ Parti camiası, kararımın hilafına ortaya bir irade koydu, ısrarcı oldu. Veda niyetine ’ben sizi çok sevdim be’ demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz. ’Biz de seni çok sevdik be’ dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. ’Gel’ dediniz, geldim."
Genel Başkan Meral Akşener'in, 80 üyeli Genel İdare Kurulu ve 11 üyeli Merkez Disiplin Kurulu'nun belirlenme yöntemine ilişkin verdiği önerge okundu. İYİ Parti delegeleri, blok mu yoksa çarşaf listeyle mi seçim yapılacağına ilişkin, biraz sonra oy kullanacak.
Akşener, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçiminin blok mu yoksa çarşaf mı yapılmasına karar verme yetkisi olmasına rağmen, bu kararın delegelerce verilmesi yönünde önerge verdi.
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