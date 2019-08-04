İYİ Parti’de kritik kurultay... ‘A Takımı’ değişti

Kongrede genel başkan seçimi yapılmazken, partinin üst düzey yönetimi ‘çarşaf liste’ olarak belirlenen seçim yöntemiyle belirlendi. Partinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu’nun (GİK) 80 olan üye sayısı 50’ye indirildi. GİK için 239 İYİ Parti’li başvuru yaptı. Merkez Disiplin Kurulu’na da 24 İYİ Parti’li başvuruda bulundu. Oylama 22 sandıkta gerçekleştirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultaydaki konuşmasında özetle şöyle dedi:

İYİ İNSANLAR İKTİDARA YÜRÜYOR

“Türk milleti yokluktan değil, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden darlık yaşıyor. 23 Haziran sonuçları göstermiştir ki, milletimiz olan bitenin farkında. Bu işin dönüşü yok. Türkiye’nin iyi ve cesur insanları iktidara yürüyor. Onca zenginlik arasında, bu ülkede yokluk olmasına, açlık olmasına isyan ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların emanetine ihanet edenlere, isyan ediyorum. Bu devran böyle gitmeyecek. Demokrasi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Hızlı karar alan, hızlı işleyen, ama aynı zamanda hesap veren, yeni bir sistem kuracağız. Geçmişte ‘İYİ Parti kurulamaz, kurulsa da Meclis’e giremez’ diye bir inanış vardı. Ne oldu?

Mevcut iktidar, inşaattan rant sağlama hırsıyla, devletin ne kaynağı varsa İstanbul’a aktardı. Bu kadar sıkışmışlık yetmemiş olacak ki, şimdi de devletin tüm finans kurumlarını İstanbul’a taşıyor. Türkiye’nin her bölgesinde İstanbul gibi yeni merkezler oluşturacağız. Eğitime çok daha fazla kaynak ayıracağız. YÖK’ü kaldıracağız. Milliyetçiliği kulüp üyeliği zannedenlere söylüyorum. Türk milliyetçiliğinin tapusu, Türk milletine aittir. Gerçek milliyetçiler, ilim irfan dağıtmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına dağılan öğretmenlerimizdir. Asıl milliyetçi, eğitimli gençler yetiştirmek için Batman’a giden, bu uğurda şehit olan Aybüke öğretmendir. Sizin nereniz milliyetçi? Bir kişiye, beş kişi saldıran haydutlardan ne milliyetçi ne de adam olur.

Genel İdare Kurulu’na aday arkadaşlarımızı siz seçeceksiniz. Seçilen de seçilmeyen de benimdir. Biz, delegenin imzasını yok saymak için iktidara yanaşanlardan değiliz, koltuğumuzu korumak uğruna, kırk takla atanlardan da değiliz. Tanıştırayım, bunun adı demokrasi. Bugün partimizin kurumsallaşma adımlarının başlangıcı.”