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    İYİ Parti’de kararname komisyonu

    Gamze KOLCU / ANKARA
    11.07.2018 - 21:54 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti, anayasa değişikliğine uyum kapsamında çıkarılan KHK’lar için komisyon kurdu. Hukukçu ve uzman desteğinin de alındığı komisyon, maddeleri tek tek inceledikten sonra anayasaya uygun bulmadığı maddelerle ilgili kanun teklifi verecek. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan yeni açıklanan kabineyi eleştirirken, “Cumhurbaşkanı esas çalışmayı kendisi yapacak. Bakanlar etkisiz eleman olacak. Yıllarca, ‘Kışlaya siyaset girmesin’ dedik, ters köşe yaptılar” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal ise kabineyi “Aile şirketi gibi görüyorum” sözleriyle eleştirdi.

    KANUN TEKLİFİ VERİLECEK

    İYİ Parti, yeni sistemde devletin yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini incelemek için komisyon kurdu. Parti dışından, hukukçu ve alanında uzman kişilerin de destek verdiği komisyon, kararnameleri mercek altına aldı. Maddeleri anayasaya uygunluk açısından inceleyen komisyonun hazırladığı sonuç raporu kamuoyuyla paylaşılacak ve uzmanlarca anayasaya uygun olmadığı değerlendirilen maddelerle ilgili kanun teklifi verilecek. Komisyonla ilgili bilgi veren İYİ Parti Grup Başkanı Ahad Andican, “Her kurumla, her maddeyle alanında uzman farklı arkadaşlarımız çalışıyor. Sonuçların alınmasının ardından gerekli adımları atacağız” diye konuştu.

    ÖNYARGISIZ İZLEYECEĞİZ

    İYİ Partili isimler yeni kabineyi de eleştirdi. Komisyon ve kabineyle ilgili değerlendirmeler şöyle:

    Genel Sekreter Aytun Çıray: “Tanımadığımız bakanların, önyargı belirtmeden çalışmalarını izleyecek, daha sonra karar vereceğiz. Milli Eğitim Bakanı’nın alacağı kararlar bugüne kadar altüst edilmiş düzeni düzeltmeye yönelik olmalı. Türkiye’nin istikbalinin kararı oradan verilecek. Neler yapılacağını yakından takip edeceğiz.

    Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: “Milli Eğitim Bakanı, yok edilen eğitim sistemini kurmalı. İşi çok zor ve meşakkatli. Sayın Bakan’ın yetenekleri, bilgisi ve birikimiyle bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Ancak karşılaştığı engellerle mücadele edemeyecek ve kısa sürede affını isteyecek.”
    Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal: “Hazine ve Maliye gibi ekonominin en kritik konularını birleştirdiler, sorumlusu Berat Albayrak, damat. Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve kızının arkadaşları, özel hastane sahipleri, şirket sahibi Kültür ve Turizm Bakanı. Endüstriyel hazır gıdaların Türkiye’ye girmesine sebep olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Kışla siyasete alet edildi. Genelkurmay Başkanı istifası bile olmadan bakan yapıldı. Kabinenin etkili ve yetkili olmayacağına  inanıyorum.”

    Etiketler: gazetehaberleri
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