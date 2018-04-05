İYİ Parti’de ‘ittifak’a uyum tüzüğü

Olağanüstü kurultayda parti tüzüğünün 53 maddesinde değişiklik yapıldı. Değişikliklerin çoğu yazım hatalarından kaynaklı düzenlemeler olurken, Genel Başkan Meral Akşener, ittifakı da tüzüğüne işledi. Değişen tüzüğe göre artık bir parti üyesi bir başka siyasi partiden aday olabilecek. Bir üye, başka parti adına fiilen sandık görevlisi ya da gözlemci olarak sandık başlarında görev yapabilecek.

YSK ÖNLEMİ

İttifak Yasası’na göre, bir partinin bir diğer parti ile birlikte ittifak yapabilmesi için her iki partinin de Siyasi Partiler Yasası’na göre seçime girebilme yeterliliğinin olması gerekiyor. Ancak bir parti üyesinin başka bir partiden, kendi partisini değiştirmeden aday olabilmesinde ise bu şart aranmıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ocak ayında açıkladığı ‘seçime girebilecek partiler listesi’nde yer almayan İYİ Parti de yine YSK tarafından haziran ayında açıklanacak listesine girmeyi bekliyor. Tüzükteki bu değişikliğin de YSK’nın İYİ Parti’yi haziranda açıklayacağı listeye dahil etmeyebileceği ihtimaline karşı yapıldığı belirtiliyor.

AKŞENER’İN YETKİLERİ GENİŞLİYOR

Değiştirilen İYİ Parti tüzüğünde Genel Başkan Akşener’in yetkileri de genişletiliyor. Kurultayda 60 kişiden oluşan genel idare kurulu üyesi sayısı 60’tan 80’e çıkarılmıştı. Tüzüğe eklenen maddeyle genel başkan, hizmet ve çalışma şartlarının gereği olarak partinin çekirdek yönetim kadrosu olan başkanlık divanı üye sayısını azaltmak, yeni görev alanları açmak ve işbölümünün şeklini değiştirmekle yetkili kılındı.