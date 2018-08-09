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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GAMZE KOLCU - ANKARA
09.08.2018 - 21:03, Son Güncelleme:

İYİ Parti’de istifa yorumu: ‘Bizi sarsmaz güçlendirir’

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
İYİ Parti’de istifa yorumu: ‘Bizi sarsmaz güçlendirir’

İYİ Parti, kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor’un ağır eleştirilerle istifa etmesi üzerine başlayan ‘kan kaybı’ iddialarına karşılık pazar günkü kurultayda “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” söylemini öne çıkaracak.

HEDEF YEREL SEÇİM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, özetle şunları söyledi:

“İYİ Parti bu seçimlerde kendi koyduğu hedefler açısından başarısız ama objektif şartlar açısından başarılı bir partidir. Yedi ayda yüzde 10’luk oranla 43 milletvekili ile bütün engellemeleri aşarak etkili bir sonuç almıştır. İYİ Parti yerel seçimlerden genel seçimde elde ettiği başarıdan daha büyük başarıyla çıkacaktır. İstifa müessesesi kişisel bir müessese olmakla birlikte benim siyaseten doğru bulmadığım adımdır. Keşke olmasaydı. İstifa eden arkadaşlar saygın isimlerdir ve İYİ Parti içinde kalmalarını tercih ederdim.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da istifaları “Kökleşme sürecinde bu tür sancılar olur. Ayrılan arkadaşlarla ilgili sevinç içinde değiliz ancak partimizi sarsmaz. Partimiz kurumsallaşma sürecine yeni girdi. Güçleneceğimiz bu süreç, ilerleyen zamanda kurumsallaşma sürecinde daha ahenkli kadroları dizayn etmemize olanak sağlayacak” sözleriyle değerlendirdi. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ise 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Otobüs hareket etmiştir, inen de olur binen de” sözlerini hatırlatarak “Biri diyor ‘Ülkücüleri tasfiye ediyorlar’, bir diğeri, ‘Bu partinin ülkücü olduğunu bilsem, hiç üye olmazdım’ diyor ve istifa ediyorlar. İstifalar sarsmaz güçlendirir. Hedefimiz yerel seçimdir. Bu bayrak yükselmiştir. Hiç kimsenin bu bayrağı indirmeye gücü kudreti yetmez; yetmeyecektir. Bazı çevrelere cevap olsun diye bu sloganla yola çıkıyoruz” dedi.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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