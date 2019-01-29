İYİ Parti’de HDP istifası
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifa etti. Akkal istifasına gerekçe olarak İYİ Parti’nin CHP ile yaptığı işbirliğini ve HDP’nin üç büyük ilde aday çıkarmama kararını gösterdi.
Akkal, “Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti’den istifa kararımı netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir” dedi. Akkal’ın istifasıyla İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 39’a düştü.
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