İYİ Parti'de gündem kurultay
İYİ Parti ’de Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında Başkanlık Divanı dün toplandı.
Çarşamba günleri yapılan olağan başkanlık divanı bir gün öne çekilirken, toplantının ana gündem maddesini 12 Ağustos Pazar günü yapılacak 2. Olağanüstü Kurultay oluşturdu. Akşener’in seçmenden partinin en üst kademesine kadar fikir birliğine varılan “tek aday” olacağı kurultayda yönetim delegelere tek bir liste sunmayacak.
Oylama, kurultayın yapıldığı salonun yanındaki başka bir yerde gerçekleşecek. Delegelerin karşısına “çarşaf liste” ile çıkılacak ve yeni yönetim bu yöntemle belirlenecek. Delegeler, partinin en üst karar organı olan Genel İdare Kurulu’nda (GİK) yer almasını istedikleri isimleri belirleyecek. İYİ Parti kurultayda ‘Daha yeni başlıyoruz’ sloganını kullanacak.
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