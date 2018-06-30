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    İYİ Parti'de grup ona emanet

    Gamze KOLCU / ANKARA
    30.06.2018 - 00:05 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘A Takımı’nda yer alan Ankara Milletvekili Şenol Bal’ın Meclis Grup Başkanı olmasını istediği ve kendisini işaret edeceği belirtiliyor. TBMM İçtüzüğü’nde yapılması planlanan değişiklikle, Meclis dışında kalan genel başkanların grup başkanı olmasına olanak sağlanırsa Akşener partisinin grup başkanı olabilecek.

    SEÇENEKLİ HAZIRLIK
    Meclis’te 8 Temmuz’da milletvekillerinin yemini ile başlaması beklenen 27’nci dönemde, İYİ Parti vekilleri ilk olarak parti grup yönetimini oluşturacak. TBMM Başkanlığı’na grubun kurulduğunun bildirilmesinin ardından, içtüzükte tanımlanmış süreç işletilecek. Çifte seçimin hemen ardından, Akşener’in Meclis’te kendisine vekalet edecek ismin de kadın olmasını istediği konuşuluyor. Akşener’in, grup başkanı olarak Ankara Milletvekili Şenol Bal’ı düşündüğü belirtiliyor. Mevcut içtüzüğe göre, dışarıda kalan genel başkan grup başkanı olamıyor. Ancak içtüzükte bu yönde değişiklik planlandığı ifade ediliyor. Meclis’te 43 vekille temsil edilen İYİ Parti, ayrıca parti grup başkanının yanı sıra, TBMM Başkanlık Divanı üyelerini de belirleyecek. Aldığı oy oranı nedeniyle İYİ Parti’ye TBMM Başkanvekilliği görevinin düşmeyeceği, sadece 16 kişilik Meclis yönetiminde kâtip üyelik verilebileceği belirtiliyor.

    Etiketler: Meral Akşener , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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