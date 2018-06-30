İYİ Parti'de grup ona emanet

SEÇENEKLİ HAZIRLIK

Meclis’te 8 Temmuz’da milletvekillerinin yemini ile başlaması beklenen 27’nci dönemde, İYİ Parti vekilleri ilk olarak parti grup yönetimini oluşturacak. TBMM Başkanlığı’na grubun kurulduğunun bildirilmesinin ardından, içtüzükte tanımlanmış süreç işletilecek. Çifte seçimin hemen ardından, Akşener’in Meclis’te kendisine vekalet edecek ismin de kadın olmasını istediği konuşuluyor. Akşener’in, grup başkanı olarak Ankara Milletvekili Şenol Bal’ı düşündüğü belirtiliyor. Mevcut içtüzüğe göre, dışarıda kalan genel başkan grup başkanı olamıyor. Ancak içtüzükte bu yönde değişiklik planlandığı ifade ediliyor. Meclis’te 43 vekille temsil edilen İYİ Parti, ayrıca parti grup başkanının yanı sıra, TBMM Başkanlık Divanı üyelerini de belirleyecek. Aldığı oy oranı nedeniyle İYİ Parti’ye TBMM Başkanvekilliği görevinin düşmeyeceği, sadece 16 kişilik Meclis yönetiminde kâtip üyelik verilebileceği belirtiliyor.



