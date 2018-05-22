İYİ Parti’de eski MHP’li ağırlığı

İYİ Parti, milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etti. Partinin altı milletvekilinden Kadir Koçdemir, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan listede yer almadı. Bütün başkanlık divanı üyeleri, listelerin üst sıralarına konulurken, “Bir Cumhuriyet kadını olarak Hazine Müsteşarı oldum. 2 dönem vekillik ve bakanlık yaptım. Birilerinin mutfakta kalması lazım” diyen Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz listede yer almadı.



Demokrat Parti’nin (DP) adayları da İYİ Parti listesinde yer aldı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar’dan 1. sırada, DP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay Muğla 2. sıradan aday gösterildi. Eski Bayındırlık Bakanı Abdülkadir Akcan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı ve milletvekilliği yapmış Ersönmez Yarbay, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Akşener’in avukatı Feridun Bahşi, eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu ve eski Devlet Bakanı Ahat Andican da listeye girdi.

Bahçeli’nin eski Özel Kalem Müdürü Ömer Karakaş da Ankara’dan aday gösterildi. Eski MHP milletvekili İsmail Ok da Balıkesir’de 1. sıradan aday. Listede Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, solcu kimliğiyle tanınan yönetmen Onur Aydın, Ergenekon sanığı gazeteci Vedat Yenerer, şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Arif Tevetoğlu, ‘gazinocular kralı’ Sacit Aslan’ın oğlu sanatçı Mehmet Aslan, Milliyet gazetesi köşe yazarı Mehmet Tezkan, suikasta kurban giden akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun eşi akademisyen Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ve Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur dikkat çeken diğer isimler oldu.



KARDAK FATİHİ LİSTEDE

Kardak Kayalıkları’na Türk bayrağını diken Sualtı Taarruz Timi’nin başında yer alan Balyoz Davası mağduru Emekli Albay Ali Türkşen (Kocaeli 2. sıra), Balyoz mağduru Emekli Tuğgeneral Ali Aydın (Adana 3. sıra) da asker kökenli adaylar olarak dikkat çekti.

Akşener’in listesinde 150’ye yakın kadın yer aldı. Listedeki en genç isim ise 18 yaşındaki lise öğrencisi Merve Asa oldu. Asa, Bursa 1. bölge 10. sıradan aday gösterildi.