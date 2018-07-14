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    İYİ Parti'de 2 kritik istifa

    ANKARA
    14.07.2018 - 01:22 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti dün iki kritik istifayla sarsıldı.

    Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi, Genel Başkan Meral Akşener’in başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın ile Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz istifa etti.

    ‘Yörük Ali Paşa’ olarak tanınan Aydın, dün düzenlediği basın toplantısında, ‘Türk milliyetçileri ve ülkücülerini iktidara getirme ve Türkiye’ye nefes aldırma’ inancıyla yola çıktıklarını anlattı. Aydın, istifa nedenini şöyle açıkladı: “Seçim sonrası 26 Haziran 2018’de genel idare toplantısı akabinde Sayın Meral Akşener’in yaptığı basın açıklamasında, ellerinde şehit kanı bulunan HDP’yi, ‘Kürt siyasi hareketinin temsilcisi’ olarak nitelendirmesi hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur.”

    Dün istifa eden ikinci isim ise eski bakanlardan, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz oldu. Yılmaz, Genel İdare Kurulu ve genel başkan yardımcılığı görevlerinden “gördüğü lüzum” üzerine istifa ettiğini bildiren dilekçeyi yönetime sundu.  

    Etiketler: iyi parti , gazetehaberleri
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