İYİ Parti yorumu: Seçime girebilirler

Bahçeli’nin kurmaylarına, şunları söylediği belirtildi: “Erken seçimin neden olması gerektiğini Meclis’teki grup toplantımızda açıklamıştık. Önceliğimiz Türkiye. İYİ Parti’nin seçime girmesine olumlu bakıyoruz. Biz, ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışını güden bir siyasi hareket olduğumuzdan, gündemimizi, siyasetimizi İYİ Parti’ye göre belirlemiyoruz. MHP bir karar alırken, Türkiye’yi ve Türk milletini düşünür. İYİ Parti’nin seçimlere girmesinden yanayız. Seçimlere girdikleri takdirde, kamuoyunun kendilerini ne kadar takdir ettikleri de ortaya çıkacaktır. Anketçilerin her gün İYİ Parti üzerine yaptığı yorumların da ne kadar doğru. ne kadar yanlış olduğu belli olur.”



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da İYİ Parti’nin seçime girip girmeyeceği tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Kanunların öngördüğü şartlar var. 41 ilde teşkilat kurması ve her ilin üçte birinde teşkilat kurmuş olması gerekiyor. Bunun üzerine de kongreyi gerçekleştirmek gerekiyor. Muhataplarınca yapılan açıklamalarda bunların yapıldığı iddia ediliyor. Bu anlamda seçime katılma yeterliliği görülüyor ama buna karar verecek olan YSK. Biz seçime girebilmesine olumlu bakarız. Her parti gerekli şartları taşıdıktan sonra seçime girebilmeli. O konuda herhangi bir karşı şeyimiz yok.”