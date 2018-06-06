İYİ Parti ve MHP arasında 'Google' savaşı

24 Haziran’daki çifte seçimler yaklaşırken İYİ Parti internette yeni bir seçim kampanyası başlattı. Önceki gün başlatılan kampanya ile arama motoruna ‘AK Parti’, ‘AKP’ ve ‘MHP’ yazan kullanıcılar, İYİ Parti’nin “Artık daha iyisi var. Oy tercihinizi değiştirin. Türkiye’nin geleceğine siz de bir katkıda bulunun” reklamıyla karşılaştı. Verilen reklamlarla kullanıcılar aranılanın aksine ilk sırada alternatif sonuçlara ve İYİ Parti resmi sitesine yönlendirildi. İbrahim Tatlıses’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitinginde anlattığı villasına doğalgaz bağlatma anısına da gönderme yapan kampanyada Tatlıses’in ismi arandığında “Doğalgaz mı bağlatmak istiyorsunuz, İYİ Parti’yi bekleyin. Seçim sonrasında her vatandaşımız İbrahim Tatlıses kadar doğalgaza kolay erişecek” reklamı çıktı.



SES GETİRDİ

İYİ Parti Stratejik İletişim Başkanı Yiğit Karakış, “Büyük bir medya karartması var ve bu karartmaya karşı biraz daha konvansiyonel yöntemlerin dışına çıkıp, yeni yollar keşfetmek durumundayız. Bu da onlardan biriydi. Burada mizahı kullanmak istedik. Açıkçası önceden beklemediğimiz bir ilgi ile karşılaştık ve kampanya ses getirdi. Bu kadarını beklemiyorduk” dedi.



MHP’DEN JET HAMLE

Kısa sürede MHP de kampanyaya dahil olurken, Google arama motorunda kampanyayı yöneten Karakış dahil, İYİ Partili isimler aratıldığında MHP’nin ‘Cumhur İttifakı, Millet Aklı’ sitesinin reklamı ve ‘Ülkücülük MHP’de olur. Başbuğ Alparslan Türkeş. Geleceğin Teminatı. Güven ve Huzurun Teminatı. Milli Bekanın Teminatı’ sonucu çıktı.



