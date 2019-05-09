İYİ Parti Tüzük Kurultayı 25 Mayıs’ta
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) dün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı sonrası GİK üyeleri ile bir araya gelen Akşener, partisinin tüzüğünü yenileme kararı aldı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 25 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak kurultayla, parti tüzüğünde kapsamlı değişiklikler yapılacak.
31 Mart seçimlerinin ardından tüzüğün değiştirilmesi kapsamında, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak. Yapılacak yenilikler arasında kadın kollarının kurulması, oluşturulacak kadın kollarının ve teşkilatlanma modelinin belirlenmesi yer alıyor. Hazine’den alınan yardımın, teşkilatlara dağıtımıyla ilgili bir sistem oluşturulacak. GİK’in üye sayısı 50’ye düşürülecek. Genel Başkan istemesi durumunda GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye Başkanlık Divanı’nda görev verebilecek.
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