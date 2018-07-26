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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN / İZMİR (DHA)
26.07.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

İYİ Parti teşkilatları, Akşener’in evinin önünde ikna nöbetine başlıyor

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İYİ Parti teşkilatları, Akşener’in evinin önünde ikna nöbetine başlıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından partililer yeni bir karar aldı. İzmir’de il ve ilçe teşkilatları 28 Temmuz Cumartesi günü Akşener’in evinin önünde ikna nöbetine başlayacak. Birçok il teşkilatının aynı gün İstanbul’a gitmesi bekleniyor.

20-22 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da kampa giren ve burada düzenlenen çalıştayın son gününde aday olmayacağını belirterek seçimli kurultay kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ikna çalışmaları sonuç vermedi.

İl başkanlarının Akşener’in İstanbul’daki evinin önünde başlattıkları eylemin ardından teşkilatlardan 72 saat süre isteyen Akşener, dün kararını kesin olarak verdi.

Meral Akşener, Twitter hesabından aday olmayacağını ve kararının kesin olduğunu bildirdi. Akşener’in açıklaması partide yeni bir eylem planı hazırlanmasına neden oldu.

12 Ağustos’ta yapılacağı belirtilen 2’nci Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkan Meral Akşener’in aday olmasını isteyen partililer, bir kez daha rotayı İstanbul’a çevirdi. İYİ Parti İzmir İl ve ilçe teşkilatları, Akşener’in İstanbul’daki evinin önünde ’ikna’ nöbetine başlama kararı aldı.

OTOBÜSLERLE İSTANBUL’A ÇIKARMA

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı, ilçe teşkilatları ile birlikte Meral Akşener’in İstanbul Üsküdar’da bulunan evinin önüne gitme kararı aldı. Teşkilatlar, 28 Temmuz Cumartesi günü yola çıkacak. Partililer, sabah saat 08.00’de kaldırılacak otobüslerle İstanbul’a giderek Akşener’in yeniden aday olması için çabalayacak.

Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul’a varmayı planlayan partililer, Akşener’i ikna edene kadar evinin önünde yeni bir nöbete başlayacak. Meral Akşener için birçok ilden parti teşkilatlarının, aynı gün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

İYİ Parti teşkilatları, Akşener’in evinin önünde ikna nöbetine başlıyor

İYİ Parti il başkanları daha önce Akşener'in evinde nöbet tutmuştu

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