Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İYİ Parti standına saldırıda iki kişi tutuklandı

    İYİ Parti standına saldırıda iki kişi tutuklandı

    Ceylan SEVER/İSTANBUL
    08.05.2018 - 18:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bağcılar'daki İYİ Parti standına yönelik 8 kişinin yaralandığı saldırıda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olayda bıçak kullandıkları iddia edilen 31 yaşındaki F.A. ile 26 yaşındaki Ş.B. ise Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iki kişiye kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlaması yöneltti.

     

    Bağcılar’daki saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve polis 8 kişiyi gözaltına almıştı. Poliste sorguları tamamlanan 6 kişi soruşturma savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralananların isimlerini verdiği F.A. ile Ş.B. ise dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

    F.A. savcılıktaki ifadesinde,  “MHP’nin Bağcılar Meydanı’ndaki seçim standının toplanmasına yardım ediyorduk. Saat 19.30 sıralarında İYİ Parti seçim standının önünde bir bağırışma meydana geldi. Oradaki bir kadın hem polis, hem de polis eşi olduğunu ve taciz edildiğini söyledi. Polis ekipleri geldiler. Tacizciyi yakaladılar. Çevreden vatandaşlar tacizciye tepki gösterdiler. Biz de aynı şekilde tepki gösterdik. Bir anda ortalık kalabalıktaştı. Neden olduğunu anlamadığım bir şekilde kargaşa çıktı. İtiş kakış yaşandı. Benim elimde bıçak ya da herhangi bir alet yoktu. Kimseyi yaralamadım,  tehdit ve hakaret etmedim” dedi.

    Ş.B. ise “18.30 civarında Bağcılar Meydanı’ndaki seçim standını kapatmaya yardım ettim. İYİ Parti’nin standının olduğu yerden bir kadının bağırış sesini duydum. Merak ederek baktık. Kadın polis eşi olduğunu, kendisinin taciz edildiğini söyledi. O anda bir izdiham yaşandı. Çevreden vatandaşlar standın oraya doğru yürüdüler. Kendimizi İYİ Parti ile kavga ederken bulduk. Nasıl olduğunu anlayamadım. Bir anda oldu. Vatandaşları ve kendi arkadaşlarımı ayırdım. Ben kemseye vurmadım. Kavga ederken bulduk dememdeki maksat, kavganın ortasında kalmaktır. Elimde de herhangi bir alet ya da bıçak yoktu. Kimseyi tehdit ve hakaret etmedim, yaralamadım. Suçsuzum” diyerek kendisini savundu.

    Soruşturma savcısı ifadelerinin ardından F.A. ile Ş.B.’yi kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Mahkemede savcılık ifadelerini tekrar eden F.A. ile Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

    Etiketler: stant , saldırı , tutuklama , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri