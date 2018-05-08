İYİ Parti standına saldırıda iki kişi tutuklandı

Bağcılar’daki saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve polis 8 kişiyi gözaltına almıştı. Poliste sorguları tamamlanan 6 kişi soruşturma savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralananların isimlerini verdiği F.A. ile Ş.B. ise dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

F.A. savcılıktaki ifadesinde, “MHP’nin Bağcılar Meydanı’ndaki seçim standının toplanmasına yardım ediyorduk. Saat 19.30 sıralarında İYİ Parti seçim standının önünde bir bağırışma meydana geldi. Oradaki bir kadın hem polis, hem de polis eşi olduğunu ve taciz edildiğini söyledi. Polis ekipleri geldiler. Tacizciyi yakaladılar. Çevreden vatandaşlar tacizciye tepki gösterdiler. Biz de aynı şekilde tepki gösterdik. Bir anda ortalık kalabalıktaştı. Neden olduğunu anlamadığım bir şekilde kargaşa çıktı. İtiş kakış yaşandı. Benim elimde bıçak ya da herhangi bir alet yoktu. Kimseyi yaralamadım, tehdit ve hakaret etmedim” dedi.

Ş.B. ise “18.30 civarında Bağcılar Meydanı’ndaki seçim standını kapatmaya yardım ettim. İYİ Parti’nin standının olduğu yerden bir kadının bağırış sesini duydum. Merak ederek baktık. Kadın polis eşi olduğunu, kendisinin taciz edildiğini söyledi. O anda bir izdiham yaşandı. Çevreden vatandaşlar standın oraya doğru yürüdüler. Kendimizi İYİ Parti ile kavga ederken bulduk. Nasıl olduğunu anlayamadım. Bir anda oldu. Vatandaşları ve kendi arkadaşlarımı ayırdım. Ben kemseye vurmadım. Kavga ederken bulduk dememdeki maksat, kavganın ortasında kalmaktır. Elimde de herhangi bir alet ya da bıçak yoktu. Kimseyi tehdit ve hakaret etmedim, yaralamadım. Suçsuzum” diyerek kendisini savundu.

Soruşturma savcısı ifadelerinin ardından F.A. ile Ş.B.’yi kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Mahkemede savcılık ifadelerini tekrar eden F.A. ile Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.