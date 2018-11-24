İYİ Parti seçim ekipleri kuracak
İYİ Parti, Teşkilat İç Yönetmeliği hazırladı.
Yönetmelik kapsamında, her ilde ve ilçede ‘İYİ Seçim Ekipleri’ kurulacak. Ekipler, seçim anında karşılaşılan problemlere göre gerekli desteği sağlamak, genel merkez koordinasyonunu gerçekleştirmek ve seçim sonrasında gerekli itirazları ve bunların takibini yapmakla görevli olacak. Ekip, en az bir hukukçu, bilgisayar okuryazarı ve eğitimci olmak üzere en az beş üye veya gönüllüden oluşacak. İllerdeki ilçe sayılarına bağlı olarak, ekipteki üye/gönüllü sayısı 20’ye kadar çıkarılabilecek. Ekipler, seçim günü saat 17.00’de başlayan 48 saatlik itiraz süresi içinde sandık sonuç tutanaklarının incelenerek ilçe seçim kurullarında itirazların yapılması konusunda çalışmaları yürütecek. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazların reddedilmesi halinde ilgili yasal metinlerde belirtilen süre içerisinde ilçelerde yapılan itirazların belge ve gerekçelerini il teşkilatında bir araya getirerek İl Seçim Kurulu itirazlarını yapacak.
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