İYİ Parti seçim beyannamesini açıkladı

Akşener’in konuşmasından satır başları:

Milletimizin rahat bir nefes alması için yola çıktık. Cumhuriyet ve demokrasi tek bir kişinin eline bırakılamayacak kadar değerlidir ve o değerin yeri parlamenter rejimdir.

Bugün içinde bulunduğumuz durum milletimizin hak ettiği bir durum değildir. Tarih boyunca milletimiz bu durumu kabullenmemiştir. Milletin yüzde sekseni içinde bulunduğu durumdan rahatsızdır. Bu millet kendi dertleriyle meşgul bu yönetim anlayışını hak etmemektedir.

Güçsüz ve korunmaya muhtaç insanlarımız devletin sorumluluğu altındadır. İnsanın iyiliğini önde tutulmayan hiçbir plan üzerine imza atılamaz. İnanç ve düşünce özgürlüğü anayasal güvence altındadır.

Yıpranan millete hizmet amacını yitirmiş devleti yeniden yapılandırarak asıl işlevini geri kazandıracağız. Devletin görevi insanı tehdit etmek olamaz. Eğer öyleyse birçok şey yanlış gidiyor demektir. Devletin görevi insanın huzurlu ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaktır.

Devletin adaletinden şüphe ediliyorsa devlet büyük yara almış demektir. Değerli yol arkadaşlarım, Tüm bir medeniyet yolculuğu insanı mutlu etmek içindir.

Devletimize nüfus cüzdanı ile bağlı herkes devlet karşında eşit haklara sahip olmalıdır. Toplum bizim gibi düşünenler ve düşünmeyenler olarak ikiye bölünmüştür.

Eğitim sistemimiz yüz yılın bile gerisine düşürülmüştür.

Ülkemizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği konum bu değildir. Bırakın muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı medeniyetten bile kopulmuştur. Ekonomiyi müteahhit ekonomisine çevirmişlerdir.

“OHAL’İ KALDIRACAĞIZ”

Göreve geldiğimizde ilk iş OHAL’i kaldıracağız. Medya alanında düzenleme yapacağız.

“TRT’Yİ SATACAĞIZ”

Kamunun bütçesiyle belli bir kesimin borazanlığını yapan TRT’yi satacağız.

Seçim barajını yüzde 5’e düşüreceğiz.

Mevcut iktidar tarafından devre dışı bırakılmış olan Sayıştay’ı tekrar işler hale getireceğiz.

Devlet imkanları, hısım, akraba ve yandaş kayırmacılığı için seferber edilemez.

Milletimizi kamu kurum kuruluşlarındaki iş ve işlemlerinde etkinlik şeffaflık sağlayacağız

Devletin sunduğu hiçbir belge vatandaştan talep edilmeyecek

KPSS'NİN GÜVENLİĞİ



Devlet personel rejimini gözden geçirip, atama ve terfilerde liyakati hakim kılacağız.

Liyakati gözetmeyenlere yaptırımlara getireceğiz.

KPSS’nin de güvenliğini sağlayacağız, terör örgütüne soru servis edenlerin dönemini kapatacağız.

Aynı şekilde mülakatla işe alım uygulamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Bütün kamu kuruluşlarında çalışan personelin 657 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlıyoruz. Devlet farklı bir uygulama içerisinde olamaz.

Kamudaki hizmet sınıflarını yeniden düzenleyecek, aynı statüdeki maaş farklılıklarını gidereceğiz.

Gece gündüz demeden görev başında olan polislerimizin özlük haklarını iyileştirecek, ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız.

Uzman er ve erbaşlara görev süreleri sonunda kadroya geçme fırsatı sunacağız.

Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerini artıracağız 3600 ek gösterge alabilmelerinin önünü açacağız. Biz öğretmenlerimizi çok seviyor ve onlara güveniyoruz. Performans sistemi gibi ucube bir duruma son veriyoruz.



"MUHTARLAR BAŞIMIZIN TACIDIR"

Sağlık personelimize güveniyoruz. Onların zor işler yaptığının farkındayız. Mevcut performans sistemini kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımızı e-devlet üzerinden uygulanacak mini e referandum uygulamasıyla karar mekanizmasına dahil ederek katılımcı demokrasiyi hayata geçireceğiz.

Muhtarlarımız başımızın tacıdır. Belediyelerin yönetim mekanizmalarına aktif şekilde katılımından yanayız. Muhtarlarımıza mahallelerin acil ihtiyaçları için belediye bütçelerinden ödenek tahsis ediyoruz.

Metropol şehirler için özel bir yönetim modeli gerçekleştiriyoruz. İstanbul için acil yönetim planı uygulamaya koyacağız. Rant uğruna tahrip edip ‘yanlış yaptık’ diyerek itirafta bulunanların şehircilik anlayışını tamamen ortadan kaldıracağız. İnsan doğasına, ülkemizin doğal zenginliklerine uygun bir kentleşme anlayışına sahip ‘iyi kent’ modelini hayata geçireceğiz.

Ülkemizde yolsuzluk, rüşvet bir ulusal güvenlik sorununa dönüşmüş durumdadır. Siyasetimizin ahlak, saydamlık üzerine kuracağız. Saray eşrafının kendilerine finans ve medya desteği sağlamaları karşılığında, belirli sermaye gruplarının kayırıldığı yandaş ekonomi sistemini yok edeceğiz.

İktidarımızın ilk 6 ayında kamuda şeffaflık ve siyasi ahlak yasası çıkartarak yolsuzlukla mücadelenin yasal çerçevesini oluşturacağız.

Kamu ihale mevzuatını gözden geçirecek, uygulamasında etkinlik ve şeffaflık sağlayacağız.



"AB İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN SAĞLAYACAĞIZ"

Dış politikada şiarımız ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesidir. Bölgemizde ve dünyada barışı önceleyen fakat aynı zamanda ulusal güvenliğimizi merkezine alan, gerçekçi istikrarlı çok yönlü aktif bir dış politika izleyeceğiz.

AB ile ilişkileri yeniden ele alacağız, müzakere sürecini derhal hızlandıracağız. Komşu ülkelerle anlaşmazlıkları çözmek ve ilişkilerimizi geliştirmek için çaba sarf edeceğiz. Yakın coğrafyamızda yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle ortaya çıkan terör ve göç gibi sorunlardan ülkemizin etkilenmemesi için gerekli önlemleri alacağız.

KKTC her zaman ve her koşulda Türkiye’nin gücünü yanında hissetmeye devam edecektir. Bilinsin ki Kıbrıs Türk halkının istemediği hiçbir politikanın hayata geçmesi mümkün değildir.

FETÖ’yü başımıza bela edenler ‘ne istediler de vermedik’ diyenlerdir. FETÖ ile mücadeleyi etkin şekilde sürdüreceğiz. Kesinlikle FETÖ’nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartıp yargıya teslim edeceğiz. Bölücü terör örgütüyle mücadeleye gerek kentlerde, gerekse kırsalda vatandaşımızın huzurunu korumaya azami özen göstererek kararlı biçimde devam edeceğiz.

Önleyici kolluğu güçlendirmek özellikle aile içi şiddet, kadın cinayeti, çocuk istismarı gibi suçlar için önleyici ve ıslah edici özel tedbirler almak üzere kanunu çıkaracağız.



"GATA'YI YENİDEN FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birinde, ülkemizin dış güvenliğini sağlamaktan sorumlu kurum olan TSK’nın güçlü bir ordu olması en önemli özelliklerimizden birisidir. Bu amaçla ordumuzun kurumsal yapısı ve iç işleyişini gözden geçirerek siyasi etkilerden tamamen arınmasını, bünyesinde hiçbir ideolojik grubun örgütlenememesini sağlamak için gerekli yasal ve idari önlemleri alacağız. Göz bebeği ordumuzun beşiği olan askeri liseleri kapattılar. Biz iktidara geldiğimizde başta Kuleli olmak üzere tüm askeri liseler, harp akademileri ve GATA’yı yeniden faaliyete geçireceğiz.

EKONOMİ PROGRAMI



Ülkemiz ekonomisi uçurumun kenarına gelmiş bir otobüse, milletimiz de otobüsün içinde korkuyla bekleşen yolculara benzemektedir. Ekonominin direksiyonunda ise yorgun ve geveze bir şoför var. O direksiyonu o şoförüne elinden alacak, milletimizi varmak istedikleri yere götürecek bir önlemler paketiyle geliyoruz. Uzman ve deneyimli kadrolarımızla orta vadede fert başı geliri 16 bin dolara çıkaracağız.

Ekonomi programımız üç temel eksen üzerinde konumlandırılmıştır. Makro ekonomik istikrar, ekonomik coğrafya ve hızlandırılmış sektörler. Makro ekonomik istikrar ile kontrolden çıkmış enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacağız. Bu sayede özel sektörün önünü görebilmesini sağlayacağız. Merkez yerel ilişkisini güçlendirerek, yerel, ulusal, küresel olarak yeniden düzenleyeceğiz. Kalkınma hamlemizi yerelden başlatacağız. Her ilimizin, Denizli gibi Hakkari’nin de önce Türkiye ekonomisi ardından dünya ekonomisine eklemlenmesi için gerekli politikaları uygulayacağız. Hızlandırıcı sektörler ile tüm sektörlerde teknolojik dönüşümü gerçekleştirerek, enerji maliyetlerini düşürerek hem rekabet gücümüzü hem de refahı artıracağız.

"OHAL'İ KALDIRACAĞIZ"



İYİ Parti olarak biz üretim ekonomisine geçiş hedefimiz çerçevesinde, başta OHAL’in kaldırılması ve hukuk devletinin tesisi olmak üzer, ülkede güven ortamının sağlanması için gereken tüm siyasi adımları acilen atacağız. Enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacak Makro ekonomik istikrar programı açıklayacağız. Üretim amaçlı yatırımlar için finansmana erişimi kolaylaştırıcı tedbirler alacağız. İsrafı önleyecek, elde edilen kaynakları kalkınma programına dahil edeceğiz. Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirebilmek için eğitim sisteminde reform yapacağız. Mesleki eğitime önem vereceğiz. Ekonomimizin üretime dayalı olmasının yanında, dengeli büyüyebilmesi için kurallı piyasa mekanizmaları çerçevesinde, devletin planlama izleme ve değerlendirmeleri yapmasını sağlayacağız. Cari açık sorununu üretim ve ihracatı artırmayı, ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefleyen tedbirlerle çözeceğiz.

Kamu maliyesini, mali kural yaklaşımı çerçevesinde disiplin altında tutacağız. Varlık fonunu kaldırıyoruz. Bütçe dışı fonları denetim ve disiplin altına alacağız.

SPK’NIN ÖZERKLİĞİNİ YENİDEN TESİS EDECEĞİZ



Başta doğu ve güneydoğu Anadolu olmak üzere kalkınmada sorun yaşayan bölgelerde ekonomik kalkınmayı destekleme, işsizlik sorunun çözmeyi hedefleyen ekosistem oluşturacak büyük ölçekli kamu özel işbirliği projelerini teşvik edeceğiz. Enflasyonla kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Merkez Bankası’nın siyasi baskılardan etkilenmeden, temel amacı olan fiyat istikrarına odaklanabilmesi için para politikası konusundaki yöntem ve araç bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. BDDK’nın siyasi etkilerden arınmasını sağlayacağız. Kamu bankalarının kredi politikalarının siyaset tarafından şekillendirilmesine son vereceğiz. SPK’nın özerkliğini yeniden tesis edeceğiz.

KADIN İSTİHDAMINI YÜZDE 50’YE YÜKSELTECEĞİZ



Toplumsal refah ve huzurun önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz işsizliğe karşı kapsamlı bir mücadele başlatacağız. İşsizlik ortalamasını yüzde 5,6’ya düşüreceğiz. Kadın istihdamını yüzde 50’ye yükselteceğiz. Gençlerin iş gücü piyasasındaki talep ettiği nitelikleri kazanabilmesi için mesleki eğitim, staj ve işbaşında eğitim programlarını artıracağız.

Tehlikeli sektörlerde uzun çalışma süreli, ucuz ve kuralsız işçi çalıştırılmasını engelleyerek iş cinayetlerini Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız. Harcamayı değil, geliri vergilendiren, vatandaşın güveneceği bir vergi sistemi kullanacağız. Vergi mevzuatını sade hale getirerek vergiyi tabana yayacağız.



ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİLER…

Asgari ücretteki vergileri kademeli olarak kaldıracağız. Akaryakıt başta olmak üzere ÖTV oranlarını düşüreceğiz. Vergi yatırım, dış ticaret ve teşvik mevzuatını sade basit anlaşılır ve uygulanabilir hale getireceğiz.

Bu sayede yabancı ve yerli sermaye için güvenilir bir yatırım ortamı sağlayacağız.

Endüstri 4,0’a geçişi hızlandırmak suretiyle, sürdürülebilir mükemmeliyet merkezleri kuracağız. Bu merkezler ile ileri teknoloji üretmek için, mikro kobi ve büyük ölçekli işletmeleri, kümelenme modeliyle bir araya getireceğiz.



‘MESLEKİ YÜKSEK OKUL MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK’

Mesleki yüksek okul mezunlarına kısa dönem imkanı sağlayacağız.

Hem ineği hem samanı ithal eden ülke durumuna düşürüldük. Bu iktidar döneminde kendisini yakan, ürününü yakan çiftçilerimiz oldu bizim. 70 yaşından sonra elindeki bastonla protestocu olan teyzelerimiz, köylülerimiz oldu bizim. Bu duruma derhal bir son vereceğiz. Türkiye’nin 5 yıl içinde tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülke olmasını sağlayacağız. Tarımda dönüşüm ve verimlilik stratejisi çerçeve programını uygulamaya koyacağız. Ülkemizdeki tarımsal üretime ait tüm süreçlerin izlenebileceği bir tarımsal üretim bilgi izleme yönetim değerlendirme sistemi kuracağız. Tarımda ARGE’yi desteklemek üzere Atatürk Orman Çiftliği tarımsal araştırma ve teknoloji geliştirme enstitülüsünü kuracağız.

‘ÇİFTÇİMİZ MAZOTU YÜZDE 50 İNDİRİMLİ ALACAK’



Çiftçimizin mazotu yüzde 50 indirimli almasını sağlayacağız. Çiftçimizi bankalara ezdirmeyeceğiz. Ziraat Bankası’nın asli görevi olan tarımın finansmanına yoğunlaşmasını sağlayacağız. Çiftçimizin takipteki borçları için faiz yüklerini kaldıracağız, krediye erişimini kolaylaştıracağız. Tarım sigortalarını yaygınlaştıracak maliyetlerini düşüreceğiz.

Lisanslı depoculuk ve ürün borsalarını yaygınlaştıracak, tarımda ölçek ekonomileri yakalayıp verimliliği artırmak için tarımsal üretim ve ticaret bölgeleri kuracağız.

ENERJİ



Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik vererek arz çeşitliliğini artıracak, dışa bağımlılığı artıracağız. Mevcut doğalgaz anlaşmalarını ulusal çıkarlarımızı gözden geçirip gerekirse düzenleme yapmak için harekete geçireceğiz. Kendi elektriğini üreten konutlara vergi istisnası uygulayacağız.

İçtiğimiz suyun değerini yeniden doğada bulacağız. Hayvanlarımızı, ağaçlarımızı korumayı öncelik haline getiriyoruz. Tüm yatırımlarda doğayı koruma önceliğini arayacağız. Ağaçların da denizlerin de sözcüsü biz olacağız. Hasılat garantili projeleri gözden geçireceğiz. Milli menfaatlerimize aykırı hususlar tesis edildiğinde düzeltmek için harekete geçireceğiz. Kamu özel işbirliğiyle ihale edilen projelerin, TBMM denetimine tabii olmasını sağlayacağız.

‘ÜCRETSİZ HABERLEŞME…’



Haberleşme altyapısındaki eksiklikleri tamamlayacağız. İnternet erişiminin hızı yaygın ve ucuz olmasını sağlayacağız. Alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza ve genç üniversite öğrencilerimize ücretsiz haberleşme imkanı sağlayacağız.

TÜBİTAK’ı tekrar adına uygun şekilde bilimsel ve teknik araştırma yapan bir kurum haline getireceğiz.

İktidarların kendisi için yaptığı sarayı araştırma ve bilim merkezlerinin bir araya toplandığı bir merkez haline getireceğiz. Burada kuracağımız özel araştırma merkezleri, sunacağımız cazip imkanlar sayesinde yurt dışındaki bilim insanlarımızı Türkiye’ye çekerek tersine beyin göçünü destekleyeceğiz.



EĞİTİM POLİTİKALARI

Eğitimde içler acısı haldeyiz buna bir son vereceğiz. Her yeni bakan ile değişen eğitim politikaları nedeniyle mevcut iktidar döneminde çok ağır yara alan eğitim sistemimizin acilen kapsamlı bir reforma ihtiyacı vardır. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm eğitim kurumlarımızı daha yukarıya taşımaya kararlıyız.

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