Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İYİ Parti, Olağanüstü Kongre'ye gidiyor

    İYİ Parti, Olağanüstü Kongre'ye gidiyor

    AYSEL ALP/ANKARA
    27.03.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti, seçimlere katılmada sorun yaşamamak için olağanüstü kongre karadı aldı. Pazar günü Ankara Spor Salonunda yapılacak kongre için partililerin Türkiye genelinden binin üzerinde otobüsle Ankara’ya gelmesi bekleniyor. Genel Başkan Meral Akşener, salona söz ve müziği Danışmanı Murat İde’ye ait şarkı eşliğinde giriş yapacak. Genel Başkan Yardımcısı ve kongre organizasyonundan sorumlu komisyon başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Çok iddialıyız, Türkiye bugüne kadar yapılan kongrelerin en görkemlisini izlemeye hazır olsun” dedi.

    İYİ Parti, Olağanüstü Kongreye gidiyorHürriyet’e konuşan Dervişoğlu, neden olağanüstü kongre yaptıkları sorusuna şu yanıtı verdi:
    “Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) karşı her türlü tedbiri alarak bu yolculuğu sürdürüyoruz. Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Onlara sığınacak malzeme bırakmıyoruz. İYİ Parti önümüzdeki ilk seçime katılma hakkını da böylece elde etmiş oluyor. Çünkü YSK, daha önceden siyasi partilere tanıdığı hakları İYİ Parti'ye tanımadı. Bizi il ve ilçe kongresi yapmak zorunda bıraktı. Bunu yapanda suiniyet de arıyoruz, tedbirli hareket ediyoruz.”

    'TARİHİN EN KALABALIK KONGRESİ'

    Dervişoğlu, kongreye ilişkin hazırlıkları ise şöyle anlattı:
    “Tarihin en kalabalık kongresini yapacağız. Salonun kapasitesi belli. Salonun dışında onun beş katı partili olacak. Anadolu akın akın Ankara’ya geliyor. Şu ana kadar 600 otobüsün plakası Emniyet’e bildirildi, bu sayının kongre gününe kadar bini geçmesini bekliyoruz. Özel olarak gelenler ise ayrı.  66 ilden bin 112 delegemiz var. Şehir dışından gelecek delegelerimize otellerde yerleri ayrıldı. Tedbirimizi aldık. Çok iddialıyız. Türkiye bugüne kadar yapılanların en görkemlisini izlemeye hazır olsun.

    KONGRENİN SLOGANI: İYİLER KAZANIR

    Kongrenin sloganı ‘Bize güven, kendine güven, Türkiye’ye güven, iyiler kazanır.’

    MÜZİK DANIŞMANDAN

    Kongrenin özel müziği var, Genel Başkanımızı salona alırken o müzik çalacak. Bu kongre için özel hazırlandı. Söz ve müziği danışmanımız Murat İde’ye ait. ‘Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal’ diye başlayan bir şarkı. Salona kurumsal renklerimiz hakim olacak, ses ve ışık gösterisi yapılacak. Türkiye’nin üzerine bir güneş gibi doğacağız.”

    Etiketler: Meral Akşener , NoMobil , Müsavat Dervişoğlu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri