İYİ Parti, Olağanüstü Kongre'ye gidiyor

Hürriyet’e konuşan Dervişoğlu, neden olağanüstü kongre yaptıkları sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) karşı her türlü tedbiri alarak bu yolculuğu sürdürüyoruz. Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Onlara sığınacak malzeme bırakmıyoruz. İYİ Parti önümüzdeki ilk seçime katılma hakkını da böylece elde etmiş oluyor. Çünkü YSK, daha önceden siyasi partilere tanıdığı hakları İYİ Parti'ye tanımadı. Bizi il ve ilçe kongresi yapmak zorunda bıraktı. Bunu yapanda suiniyet de arıyoruz, tedbirli hareket ediyoruz.”

'TARİHİN EN KALABALIK KONGRESİ'

Dervişoğlu, kongreye ilişkin hazırlıkları ise şöyle anlattı:

“Tarihin en kalabalık kongresini yapacağız. Salonun kapasitesi belli. Salonun dışında onun beş katı partili olacak. Anadolu akın akın Ankara’ya geliyor. Şu ana kadar 600 otobüsün plakası Emniyet’e bildirildi, bu sayının kongre gününe kadar bini geçmesini bekliyoruz. Özel olarak gelenler ise ayrı. 66 ilden bin 112 delegemiz var. Şehir dışından gelecek delegelerimize otellerde yerleri ayrıldı. Tedbirimizi aldık. Çok iddialıyız. Türkiye bugüne kadar yapılanların en görkemlisini izlemeye hazır olsun.

KONGRENİN SLOGANI: İYİLER KAZANIR

Kongrenin sloganı ‘Bize güven, kendine güven, Türkiye’ye güven, iyiler kazanır.’

MÜZİK DANIŞMANDAN

Kongrenin özel müziği var, Genel Başkanımızı salona alırken o müzik çalacak. Bu kongre için özel hazırlandı. Söz ve müziği danışmanımız Murat İde’ye ait. ‘Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal’ diye başlayan bir şarkı. Salona kurumsal renklerimiz hakim olacak, ses ve ışık gösterisi yapılacak. Türkiye’nin üzerine bir güneş gibi doğacağız.”