İYİ Parti lideri Akşener: Deprem yüreğimizi yaktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ’da meydana gelen ve birçok kentimizde hissedilen deprem yüreğimizi yaktı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, bölgedeki tüm dava arkadaşlarımı, devletimizin yanında seferberliğe çağırıyorum."