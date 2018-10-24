İYİ Parti: Kilit parti konumuna geliriz
MHP ile AK Parti’nin yerel seçimlere ittifaksız girme kararı, gözleri İYİ Parti’ye çevirdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Hürriyet’e şunları söyledi: “Genel seçimde aldığımız oy konjonktür oyuydu şimdi o oy bir mensubiyet oyuna dönüşme sürecine gidiyor. Cumhur İttifakı’nın olmaması dolayısıyla seçmenler, artık adaya göre hareket edecek. Partiler arası oy geçişkenliği artacak. İttifak değil, aday kazanacak. İstanbul’da bazı yerlerde seçimin sonucunu belirleyecek olan anahtar partiyiz. Seçimi kazandırmaya değil de kaybettirmeye yeter olmak bizi her durumda kilit parti haline getiriyor. Seçmen tabanlarının, rahatlıkla ittifak yapabileceği adayları isabet ettirenler bu seçimi kazanacak. Fiili ittifakı tetikleyecek doğru adaylar öne çıkacak. Bu seçimde AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin oy havzası birleşti. Bu havzadan en çok oyu alacak olan İYİ Parti. Cumhur İttifakı’nın olmaması İYİ Parti’nin kazanacağı il ve ilçe sayısını artıracak. Ancak biz ‘Bunlar ittifak partisi’ dedirtecek bir stratejik hataya düşmeyeceğiz.”
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