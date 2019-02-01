İYİ Parti ile CHP ittifakında flaş gelişme... Sayı arttı

Dicle Canova'nın edindiği bilgiler şu şekilde:



Ankara'da ortak aday çıkarılacak ilçeler, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Kalecik, Haymana, Evren, Keçiören, Altındağ, Sincan, Pursaklar, Şereflikoçhisar'dır.

İSTANBUL

İstanbul'da Silivri ve Şişli en çok merak edilen yerler. Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar bir önceki parti meclisinde adaylığı reddedildi. İnce'ye yakınlığı nedeni ile üstünün çizildiği yorumları yapıldı ama genel merkez kaynakları Işıklar'ın aday olması gerektiği görüşünde.

Yarın için özcan ışıklar'ın yine en güçlü ihtimal olduğu vurgulandı. Muharrem İnce ile yol yürümüş birçok isim aday yapıldı. Bunlardan biri bolu tanju özcan örneği veriliyor.

Silivri için de kriter muharrem ince değil yaptığı başarılı çalışmalar deniyor ve yarınki parti meclisinde isminin tekrar gündeme getirilmesinin çok yüksek ihtimal olduğu vurgulanıyor

ŞİŞLİ

Sarıgül realitesi var diyor parti kaynakları o doğrultuda yeni bir formül ile aday belirlenecek. Fidan Aslan Eroğlu ve Muammer Keskin isimleri gündemdeydi artık zayıf ihtimal deniyor. Gürsel Tekin de telaffuz ediliyordu ama bunun olması zor deniyor. CHP'de prensip olarak, mevcutta elindeki belediyelere milletvekili aday gösterilmemesi kararı var. Bu nedenle Tekin olmaz ifadesi kullanılıyor. Şimdi kulislerde Yasemin Öney Cankurtaran'ın adı geçiyor.

BEYOĞLU

Kılıçdaroğlu Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı için, Alper Taş'ı işaret etti, genç ve dinamik biri adayımız olabilir dedi

MALTEPE

Seçenekler arasında mevcut başkan Ali Kılıç ile bir kadın adayın gösterilmesi var.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE

Kemal Cebi, Sedat Özkan, Şefik Ok bu üç isimden biri olacak öyle görünüyor

KADIKÖY

Kadıköy'de ise bir önceki pm'de Şerdil Odabaşı aday belirlendi ama çok tartışma çıktı bu nedenle yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi ancak bunun bir usül oylması olacağı Şerdil Odabaşı'ndan vazgeçilmediği de konuşuluyor. İtirazlar HDP'ye yakın bir isim olduğu yönündeydi ama parti kaynakları bunları çirkin olarak niteledi.

Köklü bir ailenin mensubu olduğunun altını çizdi. CHP her kesimden oy alacak isimlerle çıksın deniyor o zaman bu isme itiraz neden?

BODRUM



Bodrum için Mehmet Kocadon yeniden parti meclisi onayına sunulacak.



DSP'YE KATILIMLAR

Kırıcı etkisi olmaz ifadesi kullanılıyor

Chp ve diğer muhalefet partilerinden aday gösterilmeyenlerin merkezi haline geldi. Bu durum yerelde muhalefetin güçlenmesini isteyen anlayışın işine bu durum gelmez. Dsp'ye geçenlerin kişiliklerinden bağımsız olarak bu tespitin yapıldığı belirtiliyor. Aksi durum kazandırma değil kaybettirme olur deniyor.

Şişli özelinde de ne Şişli eski Şişli ne Sarıgül eski Sarıgül ifadesi kullanıldı. Siyaset iklimi tamamen değişti yerelde ittifaklarla ilk kez seçime gidildiğinin altı çizildi. Seçmenin neticede kazanacak bloğa yöneleceği vurgulandı

CANANAN KAFTANCIOĞLU KRİZİ AŞILDI MI?

O konu şu an kapandı. Aslında istifa şeklinin rahatsızlık yarattığı genel başkanın sonrasında istifasını istemeyi düşündüğü iddiaları reddedilmiyor ama bugünler geçtikten sonra her şey değerlendirilir. Denerek meselenin seçim sonrasına ertelendiği mesajı veriliyor.