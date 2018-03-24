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    İYİ Parti İlçe Başkanına makamında silahlı saldırı

    Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir), (DHA)
    24.03.2018 - 19:35 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran, makam odasında kendisiyle görüşmek için geldiğini söyleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Partililerin son anda müdahale ettiği saldırgan etkisiz hale getirilirken, Duran saldırıdan yara almadan kurtuldu.

    Bugün saat 16.00 sıralarında Gümüpala Caddesi’ndeki İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı binasına gelen U.Y. (32), üst kata çıkıp, İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak, partililer Duran’ın dışarıda olduğunu belirtip, beklemesini istedi. Bunun üzerine U.Y., beklemeye başladı. Partililer, bu sırada gelen Başkan Duran’a, U.Y.’nin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Duran’ın hangi konuda görüşmek istediğini sorduğu U.Y., "Vatanı arıyorum" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Duran, "Vatan sensin, benim" deyip, U.Y. ve içerideki kendisi ile görüşmek isteyen diğer kişileri makamına aldı. İçeride bulunanların verdiği bilgiye göre; bu sırada U.Y., belinden tabancasını çıkarıp, Duran’a doğru yöneltti. Durumu fark eden bir partili üzerine atlayarak U.Y.’nin elindeki tabancanın namlusunu yere doğru çevirdi. Bu sırada tabanca bir el ateş alırken, U.Y. de yere düştü. Partililerin üzerine çullandığı U.Y.’nin elindeki tabanca bir kez daha ateş aldı. Ancak, Duran ve odadaki diğer partililer yara almadan kurtuldu. U.Y., elindeki tabanca alınıp, etkisiz hale getirildi. U.Y., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. İlçe Başkanlığı’nda inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

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    Etiketler: İzmir , gündem
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