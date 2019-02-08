İYİ Parti Hazine’den parasını istiyor
İYİ Parti Genel Muhasip ve İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, 24 Haziran genel seçimlerinde Meclis’e girmeye hak kazandıklarını ancak 2018 yılının ikinci altı aylık dönemi için almaları gereken Hazine yardımının yapılmadığını söyledi.
24 Haziran seçimlerinden sonra tüm partilere Hazine yardımı yapıldığını belirten Nuhoğlu, “Hak edilmiş bir ödemenin engellenmesi sadece kanuna aykırı değil, aynı zamanda İYİ Parti olarak faaliyetlerimize karşı bir tavır almak anlamına geliyor” dedi.
DOSYA KAPATILDI
Nuhoğlu önceki gün Meclis’te şunları söyledi: “Dilekçemizi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na verdik. Başkanlık görev alanına girmediği gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdi. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Orası Ekonomik Hizmetler Dairesi’ne gönderdi. Bu daire de ‘İlhan Konuk’ isimli personele havale etti. Personel inceleme yapmadan dosyayı kapatmış. Beklentimiz, yargıya başvurmadan bu sorunun çözülmesidir.”
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