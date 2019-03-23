İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Sakın gönül, kalp kırmayın"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sakın gönül, kalp kırmayın, neticesinde bir belediye seçimi, birbirinizin yüzüne bakamayacak hale gelmeyin." dedi.
Akşener, partisince Yeni Çarşı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sadece yerel seçim gerçekleştirileceğini söyledi.
Bütün partilerin belediye başkan adaylarına başarı dileyen Akşener, 31 Mart'ta belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar ve il genel meclisi üyelerinin seçileceğini, dolayısıyla adayların projeleri ve hizmet anlayışlarına bakılması gerektiğini dile getirdi.
Akşener, şöyle konuştu:
"Hanımefendiler, aynı arkadaşlarınızla 41 Yasin'e, cuma dualarına, ramazanda mukabelelere gideceksiniz. Sakın gönül, kalp kırmayın, neticesinde bir belediye seçimi, birbirinizin yüzüne bakamayacak hale gelmeyin. Beylere sesleniyorum. Aynı camide saf tutacaksınız, aynı apartmanda karşılıklı oturuyorsunuz, oturacaksınız, akrabalarınızla, dostlarınızla, ahbaplarınızla gönül kırmayın. Ertesi gün 1 Nisan'dan sonra hayat devam edecek, birbirinizin yüzüne bakacaksınız."
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