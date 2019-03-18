İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'nın Karacabey ve Orhangaz ilçelerinde, vatandaşlara seslendi.
Akşener, Karacabey’de Millet İttifakı'nın CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ve İYİ Parti Karacabey Belediye Başkan adayı Ayhan Tayfur ile vatandaşları selamladı.
Akşener, Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçime gideceğini hatırlatarak, kimsenin gönlünün kırılmasını istemediklerini söyledi. Güzel bir seçim kampanyası yürütmeyi temenni ettiklerini belirten Akşener, "Güzel güzel bir kampanya yürütülsün, bizler gelelim oy isteyelim. Elbette tercih edenlere saygı duyalım. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni ve AK Parti seçmenini biz kardeşimiz canımız, kanımız görüyoruz'' şeklinde konuştu.
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