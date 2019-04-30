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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.04.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

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İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

İzmir'de İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Beyhan Mutlu ile birlikte beraberindeki 25 kişilik yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Beyhan Mutlu ve beraberindeki 25 kişilik yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İstifa sonrası ise yönetim kurulu şu açıklamayı yaptı:
"Bizler Türkiye'ye ve Türk Milletine yeni ufuklar vaat ederek, Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin liderliğinde kurulmuş bulunan İYİ Parti'nin kurucu unsurlarıyız. Her türlü olumsuz koşula, tehditlere, zorlama ve baskılara rağmen ülkemizin geleceği ile ilgili kaygıları olan milletimizin daha müreffeh bir istikbale sahip olmasını amaçlayan, daha önce siyasetsen herhangi bir aidiyeti olmayan binlerce inanmış vatandaşımızın da katkıları ile kurulan İYİ Partimizin, ne yazık ki ilk günkü kurulduğu felsefeden uzaklaştırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. 24 Haziran seçimleri sonrasında teşkilatlarımızın kurucu unsurlarının ekseriyeti ile ilgili alınan atama kararları korucularımızı ve parti tabanımızı son derece rahatsız etmiştir. Üzülerek görmekteyiz ki; partimizin genel merkez yönetim kademesindeki bazı isimlerin başarısızlığı bu olumsuz sonucun en önemli nedenidir. Kitlelerin partisi olarak, iktidara gelmek amacı ile kurulan ve bu yolda büyük bir umut olan partimizin, yerel seçimlerde aldığı sonuç ise oldukça düşündürücüdür. Bizler İYİ Parti'den istifa etmiyoruz. Birlikte yola çıktığımız ve inandığımız Meral Akşener’e karşı kendi menfaatlerini ön plana çıkaran ve bu doğrultuda oynanan oyunlara 'dur' demek için sadece partideki ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerimizden istifa ediyoruz."

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