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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/MERSİN
25.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İYİ PARTİ-DP’den Mersin mesajları

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İYİ PARTİ-DP’den Mersin mesajları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylık başvurusunun geç yapılması ve itirazların YSK’ca reddedilmesi üzerine DP’den aday gösterilen Ayfer Yılmaz ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Mersin’de mitingde bir araya geldi.

Kocamaz mitingde, “Bu meydanda demokrasi sevdalıları var. Mersin’e 6 aydır acı çektiriyorlar. Mersin üzerinden demokrasiyi hançerliyorlar. Bu hançeri, 31 Mart’ta el ve gönül birliğiyle çıkaracağınıza yürekten inanıyoruz. Şunu herkes bilsin ki, Burhanettin Kocamaz’ın Allah’tan başka hiç kimseye veremeyeceği bir hesap yoktur. Ya bir yol bulacaktık ya bir yol açacaktık. İşte o yolu Ayfer Yılmaz ile birlikte açıyoruz. Sayın Yılmaz için Demokrat Parti’nin amblemi Kırat’ın altında birleşiyoruz” dedi.

OLSA DÜKKÂN SENİN

Akşener özetle şu mesajları verdi: “Burada ortaya çıkan irade gösteriyor ki demokrasiye kurulan kumpası, Kocamaz’a yapılan ihaneti, sırtımıza saplanan hançeri Ayfer Yılmaz eliyle çıkaracaksınız. Seçime gidiyoruz, sanki savaşa gidiyoruz. Tehditler yapılıyor. 250 milyon liralık, yani 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Olsa dükkân senin. Yok, ne bulursan al. İnşallah 1 Nisan’a bambaşka bir Türkiye’de uyanacağız. ”

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