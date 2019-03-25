İYİ PARTİ-DP’den Mersin mesajları
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylık başvurusunun geç yapılması ve itirazların YSK’ca reddedilmesi üzerine DP’den aday gösterilen Ayfer Yılmaz ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Mersin’de mitingde bir araya geldi.
Kocamaz mitingde, “Bu meydanda demokrasi sevdalıları var. Mersin’e 6 aydır acı çektiriyorlar. Mersin üzerinden demokrasiyi hançerliyorlar. Bu hançeri, 31 Mart’ta el ve gönül birliğiyle çıkaracağınıza yürekten inanıyoruz. Şunu herkes bilsin ki, Burhanettin Kocamaz’ın Allah’tan başka hiç kimseye veremeyeceği bir hesap yoktur. Ya bir yol bulacaktık ya bir yol açacaktık. İşte o yolu Ayfer Yılmaz ile birlikte açıyoruz. Sayın Yılmaz için Demokrat Parti’nin amblemi Kırat’ın altında birleşiyoruz” dedi.
OLSA DÜKKÂN SENİN
Akşener özetle şu mesajları verdi: “Burada ortaya çıkan irade gösteriyor ki demokrasiye kurulan kumpası, Kocamaz’a yapılan ihaneti, sırtımıza saplanan hançeri Ayfer Yılmaz eliyle çıkaracaksınız. Seçime gidiyoruz, sanki savaşa gidiyoruz. Tehditler yapılıyor. 250 milyon liralık, yani 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Olsa dükkân senin. Yok, ne bulursan al. İnşallah 1 Nisan’a bambaşka bir Türkiye’de uyanacağız. ”
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