İYİ Parti de başkanları toplayacak
İYİ Parti bu haftasonu Antalya’da Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenliyor. Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla iki gün sürecek çalıştayın açılışını Genel Başkan Meral Akşener yapacak.
Çalıştaya yaklaşık 500 kişinin katılması bekleniyor. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Hürriyet’e şunları söyledi: “İlk defa yerel yönetimlerde seçilen arkadaşlarımızı toplamış oluyoruz. Öncelikle kaynaşma temin edilecek. İkincisi belli meseleler karşısında ortak tavır belirlememizi sağlayacak. Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimiz katılacak. İlk çalıştayımızı Antalya’da yapıyoruz. Yerel yönetimler çalıştayımızı sayının fazlalığı nedeniyle üç ayrı grup halinde yapacağız. İkincisi İzmir’de, üçüncüsü ise Samsun ya da Erzurum’da düzenlenecek. İttifak halinde iktidarda olduğumuz yerlerde belediye meclis üyelerimizin bakış açıları ne olmalı, nasıl bir duruş sergilenmeli, uzmanlar tarafından ayrı ayrı anlatılacak.”
İYİ PARTİ KİMLİK ANKETİ
Akşener’in konuşmasıyla başlayacak olan çalıştayda bugün çeşitli başlıklarda sunumlar ve eğitimler olacak. Çalıştayda yarın da ‘Siyasal İletişim ve Beden Dili’nin önemi anlatılacak. Eğitim anketi ve katılımcıların parti aidiyetine ilişkin değerlendirmeyi içeren ‘İYİ Parti Kimlik Anketi’ de yapılacak.
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