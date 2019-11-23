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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İYİ Parti de başkanları toplayacak

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İYİ Parti de başkanları toplayacak

İYİ Parti bu haftasonu Antalya’da Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenliyor. Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla iki gün sürecek çalıştayın açılışını Genel Başkan Meral Akşener yapacak.

Çalıştaya yaklaşık 500 kişinin katılması bekleniyor. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Hürriyet’e şunları söyledi: “İlk defa yerel yönetimlerde seçilen arkadaşlarımızı toplamış oluyoruz. Öncelikle kaynaşma temin edilecek. İkincisi belli meseleler karşısında ortak tavır belirlememizi sağlayacak. Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimiz katılacak. İlk çalıştayımızı Antalya’da yapıyoruz. Yerel yönetimler çalıştayımızı sayının fazlalığı nedeniyle üç ayrı grup halinde yapacağız. İkincisi İzmir’de, üçüncüsü ise Samsun ya da Erzurum’da düzenlenecek. İttifak halinde iktidarda olduğumuz yerlerde belediye meclis üyelerimizin bakış açıları ne olmalı, nasıl bir duruş sergilenmeli, uzmanlar tarafından ayrı ayrı anlatılacak.”

İYİ PARTİ KİMLİK ANKETİ

Akşener’in konuşmasıyla başlayacak olan çalıştayda bugün çeşitli başlıklarda sunumlar ve eğitimler olacak. Çalıştayda yarın da ‘Siyasal İletişim ve Beden Dili’nin önemi anlatılacak. Eğitim anketi ve katılımcıların parti aidiyetine ilişkin değerlendirmeyi içeren ‘İYİ Parti Kimlik Anketi’ de yapılacak. 

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