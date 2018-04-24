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    İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.

    İYİ Parti Lideri Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen GİK toplantısına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun amcası Devlet eski Bakanı Salim Ensarioğlu ile birlikte katıldı. Akşener toplantıda Salim Ensarioğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığını söyleyerek, "An itibarıyla İYİ Partili oldu. Allah yolumuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Güç, kuvvet verdi bize. Çok eski bir dostuz, bizi kırmadı. Hayırlı olsun" dedi. Akşener 13 Mayıs'ta Diyarbakır'a gideceklerini de sözlerine ekledi.

    İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise toplantıda Meral Akşener'in partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.

    MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: ADAY ARAYIŞIMIZ YOK

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da adaylarının Akşener olacağını yineledi. Dervişoğlu, "Geminin kaptanı bellidir" dedi, adaylarının Akşener olduğunu belirterek "Yeni bir aday arayışımız yoktur. İlk günden beri belirttiğimiz gibi, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'dir" diye konuştu. (Aysel ALP)

    Etiketler: erken seçim , cumhurbaşkanlığı adayı , gündem
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