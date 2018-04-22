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    'İYİ Parti alırsa bizden alır biz de rıza gösteriyoruz'

    Umut ERDEM/KIZILCAHAMAM
    22.04.2018 - 01:19 | Son Güncelleme:

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, il başkanları ile düzenlediği toplantıyla seçim hazırlıklarını başlattı.

    Basına kapalı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan’ın kazanması için gayret göstereceğiz. Diğer yandan MHP’nin siyasi kimliğini koruyarak Meclis’te yer almasına gayret göstereceğiz. İttifakı oluşturan partiler, siyasi kimlikleriyle yer almaktadırlar.

    ORTAK MİTİNG YAKIŞIK ALMAZ
    Oy verme anlamında bu siyasi kimliğe uygun olarak her partinin elemanları kendi partisine oy vereceklerdir. Böyle bir durum içinde ortak seçim çalışmalarında bulunmak, ortak miting yapmak yakışık almaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Biz de kendi bacağımızdan asılacağız; ama ipi bizden olursa.

    (İYİ Parti’nin seçime girmesini MHP’nin engellediği haberleri) ‘Seçim 15 Temmuz’da olacaktır’ sloganıyla siyasallaşma sürecine girenlerin 15 Temmuz’dan 6 ay öncesinde seçime girebilir bir parti niteliğine kavuşması lazımdı. Kavuşup kavuşmadığını biz bilemiyoruz. Seçime de girsin. Başka partilerden almaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteriyoruz.”

    Etiketler: Devlet Bahçeli , gazetehaberleri , gündem
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