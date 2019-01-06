İYİ Parti 99 adayını açıkladı
İYİ Parti, yerel seçimler kapsamında 7’si il olmak üzere 99 belediye başkanını daha açıkladı. İşbirliği kapsamında CHP’ye bırakılan Antalya’da, MHP idaresindeki ilçeler Alanya ve Korkuteli ile AK Parti yönetimindeki Gündoğmuş ve Serik’te İYİ Parti aday çıkardı. İYİ Parti, Aksaray’dan Özhan Türemiş, Ardahan’dan Mete Özdemir, Bayburt’tan Yunus Özyıldırım, Düzce’den Ömer Küçük, Karaman’dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis’ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt’ten Ahmet Özgür’ü aday gösterdi.
ADAY PROFİLLERİ
Özhan Türemiş, İYİ Parti’nin Aksaray il başkanı olarak görevine devam ediyordu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP’den Ardahan belediye başkan adayı olan Mete Özdemir, Ardahan Kalkınma ve Geliştirme Vakfı Başkanlığı görevini yürütüyor. İYİ Parti Bayburt kurucu üyesi olan Yunus Özyıldırım, daha önce Bayburt Ülkü Ocakları il başkanlığı da yapmıştı. Düzce’den MHP kökenli Ömer Küçük aday gösterilirken, Karaman’da ise İYİ Parti İl Başkanı Zühtü Bahadır Bayraç yerel seçim yarışına girecek. Kilis’ten iş adamı Ahmet Nalçacıoğlu, 2018’deki genel seçimde Siirt’ten 1’inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Ahmet Özgür’ün ismi, bu kez Siirt belediye başkan adayı olarak açıklandı.
ANTALYA’DA İŞBİRLİĞİ
21 büyükşehir belediyesine ilişkin ‘güçbirliği’ kapsamında İYİ Parti, Antalya’da CHP’yi destekleyecek. 99 adayın yer aldığı listede Antalya’nın merkez sağ oylarının çoğunlukta olduğu dört ilçesine ilişkin açıklama yapıldı. Listeye göre Abdullah Sönmez Alanya’dan, Sultan Çetin Gündoğmuş’tan, Halil Kara Korkuteli’den ve Yusuf Mercek de Serik’ten İYİ Parti adına seçimlerde yarışacak. İYİ Parti, 5’i büyükşehir, 17’si il, 92’si de ilçe ve belde olmak üzere toplam 114 adayını açıklamış oldu.
GÜÇ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİNİN SONUÇLARI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi: “31 Mart’taki seçimlerle ilgili çalışmalarımız önemli bir aşamaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi’yle de ‘güç birliği’ çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek parti içi çalışmalarımızın gerekse işbirliği görüşmelerimizin sonuçları itibarıyla belirlenen belediye başkan adaylarımızın isimlerini paylaşıyoruz.”
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