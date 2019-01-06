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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İYİ Parti 99 adayını açıkladı

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İYİ Parti 99 adayını açıkladı

İYİ Parti, yerel seçimler kapsamında 7’si il olmak üzere 99 belediye başkanını daha açıkladı. İşbirliği kapsamında CHP’ye bırakılan Antalya’da, MHP idaresindeki ilçeler Alanya ve Korkuteli ile AK Parti yönetimindeki Gündoğmuş ve Serik’te İYİ Parti aday çıkardı. İYİ Parti, Aksaray’dan Özhan Türemiş, Ardahan’dan Mete Özdemir, Bayburt’tan Yunus Özyıldırım, Düzce’den Ömer Küçük, Karaman’dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis’ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt’ten Ahmet Özgür’ü aday gösterdi.

ADAY PROFİLLERİ

Özhan Türemiş, İYİ Parti’nin Aksaray il başkanı olarak görevine devam ediyordu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP’den Ardahan belediye başkan adayı olan Mete Özdemir, Ardahan Kalkınma ve Geliştirme Vakfı Başkanlığı görevini yürütüyor. İYİ Parti Bayburt kurucu üyesi olan Yunus Özyıldırım, daha önce Bayburt Ülkü Ocakları il başkanlığı da yapmıştı. Düzce’den MHP kökenli Ömer Küçük aday gösterilirken, Karaman’da ise İYİ Parti İl Başkanı Zühtü Bahadır Bayraç yerel seçim yarışına girecek. Kilis’ten iş adamı Ahmet Nalçacıoğlu, 2018’deki genel seçimde Siirt’ten 1’inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Ahmet Özgür’ün ismi, bu kez Siirt belediye başkan adayı olarak açıklandı.

ANTALYA’DA İŞBİRLİĞİ

21 büyükşehir belediyesine ilişkin ‘güçbirliği’ kapsamında İYİ Parti, Antalya’da CHP’yi destekleyecek. 99 adayın yer aldığı listede Antalya’nın merkez sağ oylarının çoğunlukta olduğu dört ilçesine ilişkin açıklama yapıldı. Listeye göre Abdullah Sönmez Alanya’dan, Sultan Çetin Gündoğmuş’tan, Halil Kara Korkuteli’den ve Yusuf Mercek de Serik’ten İYİ Parti adına seçimlerde yarışacak. İYİ Parti, 5’i büyükşehir, 17’si il, 92’si de ilçe ve belde olmak üzere toplam 114 adayını açıklamış oldu.

GÜÇ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİNİN SONUÇLARI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi: “31 Mart’taki seçimlerle ilgili çalışmalarımız önemli bir aşamaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi’yle de ‘güç birliği’ çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek parti içi çalışmalarımızın gerekse işbirliği görüşmelerimizin sonuçları itibarıyla belirlenen belediye başkan adaylarımızın isimlerini paylaşıyoruz.”

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