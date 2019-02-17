İYİ Parti 79 adayını daha açıkladı
İYİ Parti’nin CHP ile 31 Mart’ta yapılacak yerel seçime yönelik gerçekleştirdiği güç birliği kapsamında 79 belediye başkan adayı daha belirlendi. İYİ Parti’nin dün akşam açıkladığı listede bir büyükşehir ve bir il belediyesi ile 68 ilçe ve 9 belde belediyesinin adayları yer aldı.
İYİ Parti’nin Van büyükşehir adayı Serkan Saygın oldu. Açıklanan listede Van büyükşehir belediyesi dışında Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Edremit, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye ve Tuşba ilçelerinin adayları da var. Partinin “vitrin yüzlerinden” olan oyuncu Mehmet Aslan ise İstanbul Kağıthane’den belediye başkan adayı gösterildi. İYİ Parti kurucusu ve Genel Sekreter Yardımcısı Aslan, daha önce MHP’den milletvekili adayı olmuştu. CHP ile yapılan güç birliği kapsamında Kağıthane, İYİ Parti’ye bırakılmıştı. İYİ Parti’ye bırakılan ve CHP’nin destek vereceği İstanbul’daki bir diğer ilçe olan Esenler’de ise Mustafa Yılmaz aday oldu.
‘MÜDİRE’ SÖZÜNE TAKİPSİZLİK
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yargıya taşıdığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın “Yeni oluşumun pek heveskâr müdiresi...” sözleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’nca kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Akşener ayrıca, açtığı manevi tazminat davasını da kaybetti.
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