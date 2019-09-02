İyi olacaksın Eren
Batman'daki Hilal Mahallesi’nde yaşayan Çaktu Ailesi’nin evinde, çocukların oynadığı kibritin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangında ailenin 3 çocuğu evde mahsur kaldı. Yangından yaralı kurtulan kardeşlerden 6 yaşındaki Eren’in vücudunda ve yüzünde izler kaldı.
Küçük çocuk aynalara küstü, sokağa çıkamaz oldu. Baba Nihat Çaktu “Oğlum olayın şokunu atlatamadı. Geceleri korkarak uyanıyor. Vücudunun tamamı yanık. Dışarı çıktığında ağlayarak geliyor. Çünkü arkadaşları ondan korkuyor. Hastaneye gittim. Tedavi için yüklü bir para lazım. İŞKUR’da geçici işçi olarak çalışıyorum. Maddi olanağım yok” dedi. Eren için TR57 0001 0005 5769 0073 9050 04 numaralı İBAN’dan ve (545) 9563065 numaralı telefondan yardım hesabı açıldı. Ailenin çığlığını duyan bazı sanatçılar ve işadamları da destekte bulunurken, “İyi olacaksın Eren” mesajı verdiler.
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