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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İyi olacaksın Eren

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İyi olacaksın Eren

Batman'daki Hilal Mahallesi’nde yaşayan Çaktu Ailesi’nin evinde, çocukların oynadığı kibritin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangında ailenin 3 çocuğu evde mahsur kaldı. Yangından yaralı kurtulan kardeşlerden 6 yaşındaki Eren’in vücudunda ve yüzünde izler kaldı.

Küçük çocuk aynalara küstü, sokağa çıkamaz oldu. Baba Nihat Çaktu “Oğlum olayın şokunu atlatamadı. Geceleri korkarak uyanıyor. Vücudunun tamamı yanık. Dışarı çıktığında ağlayarak geliyor. Çünkü arkadaşları ondan korkuyor. Hastaneye gittim. Tedavi için yüklü bir para lazım. İŞKUR’da geçici işçi olarak çalışıyorum. Maddi olanağım yok” dedi. Eren için TR57 0001 0005 5769 0073 9050 04 numaralı İBAN’dan ve (545) 9563065 numaralı telefondan yardım hesabı açıldı. Ailenin çığlığını duyan bazı sanatçılar ve işadamları da destekte bulunurken, “İyi olacaksın Eren” mesajı verdiler.

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