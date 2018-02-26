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    ‘İyi ki doğdun Başkomutanım’

    ANKARA
    26.02.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

    ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ile evli olan Bakan Albayrak paylaşımında, “Doğmak... Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır...#İyikiDoğdunBaşkomutanım” ifadelerine yer verdi. Videoyu 15 saat içinde yaklaşık 8 bin kişi beğendi.

    Albayrak, dün Erdoğan’ın 64’üncü yaşını Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı. Erdoğan’ın Zeytin Dalı harekâtı devam ederken Hatay’daki Harekât Merkezi’ne ziyaretinin de yer aldığı videoda şu ifadelere yer verildi: “Doğmak, oyunu bozmaktır. Doğmak merhamete susamış insanlığın bağrına bir çiçeğin baharı çağırması misali müjde olmaktır. Doğmaktır adalet. Kardinal Külahına Osmanlı Sarayı’nı tercih ettirir. Düğündür analara, kına yaktırır kuzulara, oğullarını kurban ettirir Allah’a. Doğmak özgür olmaktır.

    KIZILELMA’NIN İZİNDE

    Doğmak Peygamber ocağıdır. Savaşmanın ahlakını bütün dünyaya yeniden hatırlatmaktır. Olimpos Dağı’nın çocukları ölüm saçarken dört bir yanda Hira Dağı’nın evlatları olmaktır. Hayal kurabilmektir tüm insanlık adına, cetvellerle çizilen sınırları yıkmaktır bir çırpıda. Kızılelma’nın izinde bir yolcu, yiğit bir lider olmaktır. Doğmak kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin kaderinde yer almaktır. İyi ki doğdun başkomutan.”

    Etiketler: gazetehaberleri , ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Berat Albayrak , son dakika
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