İyi hazırlanan adayın kaygısı artar

İyi bir üniversiteye girebilmek için aylardır ter döken öğrenciler, 23-24 Haziran yerine 30 Haziran ve 1 Temmuz’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak. Uzmanlar, sınava iki ay kala yapılan bu değişikliğin adayların moral ve motivasyonlarını etkileyebileceğini söylerken, özellikle iyi hazırlanan öğrencilerin kaygısının artabileceğini belirtiyor. İşte yorumlar:



GÜVENİ ZEDELER

Prof. Dr. Tuncay Ergene (Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı): Bu, öğrencilerin belirlenmiş, planlanmış hazırlıklarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle çalışan, iyi hazırlanan, plan ve program yapan öğrenciler, karardan kaygı duyar. Nasıl bir belirsizlikle karşılaşacaklarını bilemeyen veli ve öğrenciler, sınavı yapan kuruma yönelik güvensizlik duygusu yaşar. Diğer yandan sınava iyi hazırlanmayan, eksiklerini tamamlayamayanlar, rahatlık duygusu yaşar.



FIRSATA ÇEVİREBİLİRLER

Prof. Dr. Galip Yüksel (Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi): Adaylar, belli bir plan yaptı. Çalışma takvimi oluşturdu. Değişiklikten ailelerin planları da etkileniyor. Mevsimsel koşullar var, sıcak olması gibi. Yine de bir hafta çok ciddi bir etki oluşturmaz diye düşünüyorum. Görmezden gelmek yerine kabul etmek iyi olur. Belki eski konuları gözden geçirme fırsatı olarak değerlendirilebilir.



MOTİVASYONU DÜŞÜRÜR

Salim Ünsal (Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü): Daha geç bir tarihe alınması, öğrenciler için iyi değil. Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilerde konsantrasyon ve motivasyon eksikliğine neden olabilir. Gençlerin psikolojileri bu değişiklikten olumsuz etkilenebilir. Daha erken bir tarihe alınmalıydı.



ERKEN OLMAMASI İYİ

Cihan Yeşilyurt (Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü): Erkene alınması öğrencilerin motivasyonu için iyi olmazdı. Sınav hazırlıkları buna göre yapılıyor. 9-10 Haziran olsa öğrenciler paniklerdi. En uygun tarih 30 Haziran-1 Temmuz’du. YÖK de bu yönde bir karar verdi.



YURTDIŞI PLANINI ETKİLER

Deniz Akar (IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü): Özellikle lise son sınıf öğrencileri arasında, üniversite sınavından sonra dil eğitimi için yurtdışına gidenler oluyor. Bu öğrenciler, yurtdışında üç haftalık, bir aylık eğitim programlarına katılıyor. Sınavın ertelenmesiyle gidiş tarihlerini erteleyecekler. Uçak biletlerini, eğitim programlarını, konaklama sürelerini yeniden yapacaklar.



'GÜNCELLEMELER' STRES YARATIYOR

Zeynep Akbıyık: Sınav sistemi değişmişti ve bu bize denk geldi. Bunlar, biz öğrencileri olumsuz etkiliyor. Sürekli gelen ‘güncellemelerle’ stres seviyemiz maalesef ki artarak devam ediyor. Sınavımız ertelendi. Biz de bu fazladan zaman diliminde daha fazla çalışma imkânı bulabileceğiz.



Eylül Yücesan: Artık neredeyse her gün eğitim alanında bir değişiklik oluyor. Önceden yenilikleri zamanla kabulleniyorduk fakat şimdi sınava yaklaştıkça sürece hemen ayak uydurmaya çalışıyoruz. Artık isyanlarımızın bir işe yaramadığının, elimizden bir şey gelmediğinin farkındayız. Sınav tarihi seçim nedeniyle ertelendi. Umarım bir daha değiştirmezler.



Selinay Süerdem: Şaşkınım. “Bu da mı bize denk geldi?” diye düşünmeden edemiyorum. Sınavın ertelenmesine sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. Gün geçtikçe daha da stres oluyoruz.