İyi halden müebbet
Ablası Hatice Uzun’u (34) boğarak öldürmekle suçlanan Bilal Takır Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, son kez hâkim karşısına çıktı.
Daha önceki ifadesinde ablasının eniştesini aldattığını iddia eden Takır duruşmada son sözleri sorulması üzerine şunları söyledi: ‘İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Bu olay bir namus meselesi değil. Ben yargı makamı değilim. Eniştem bana resimler göstermişti. Olay bir anda oldu.’ Mahkeme ablasını kasten öldürdüğü gerekçesiyle Bilal Takır’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çevirildi.
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