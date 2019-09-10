İyi halden izinliymiş

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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İstiklal Caddesi’nde 23 yaşındaki İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren, arkadaşını da yaralayan Emra Yaşar’ın 2014 yılında gasptan girdiği cezaevinden ‘iyi hal’den yararlanarak çıktığı belirlendi. Yaşar ve Kurdal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken cinayet anının ortaya çıkan görüntüleri dehşet dolu anları gözler önüne serdi.

ENKA Spor Kulübü’nün ödüllü yüzücüsü Halit Ayar, arkadaşı Mustafa Sinan Nalçacı ile birlikte Taksim Tünel tramvay durağında kendilerinden bira ve para isteyen Emra Yaşar (27) ve Erhan Kurdal’ın (27) bıçaklı ve kırık şişeli saldırısına uğramış, Ayar hayatını kaybederken Nalçacı da yaralanmıştı.

ELBİSELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Polis, şüphelilerden Emra Yaşar’ın olaydan sonra taksiye binerek Fatih’teki evine gittiğini, burada kanlı kıyafetlerini değiştirerek Zeytinburnu’nda gittiği ablasının evinde yakalandığını bildirdi. Erhan Kurdal’ın da olaydan sonra Yaşar’dan ayrılarak gittiği Fatih’teki evinde yakalandığı belirtildi. Ayar’ı bıçaklayarak öldüren Yaşar’ın 2014’te gasptan Kırklareli Cezaevi’ne girdiği, daha sonra cezaevinin açık kısmına alındığı, ‘iyi hal’den de 2 Eylül 2019’da bir haftalık izin alarak İstanbul’a geldiği anlaşıldı. Emra Yaşar’ın gasp, yaralama, uyuşturucu, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve hırsızlıktan 19 suç kaydı olduğu kaydedilirken, Erhan Kurdal’ın da uyuşturucu, gasp, yaralama ve polise mukavemetin arasında bulunduğu 23 suç kaydı olduğu belirtildi. Kurdal’ın adam yaralamadan girdiği cezaevinden 9 ay önce tahliye olduğu, Yaşar’la çocukluk arkadaşları olduğu ve ikilinin işledikleri suçlar nedeniyle Kırklareli Açık Cezaevi’nde birlikte kaldıkları ortaya çıktı. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Erhan Kurdal, “Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Bu olay gerçekleşti. Bende silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim bıçaklandığını” dedi.
Emra Yaşar ise “Olay zamanında parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan evde bana hançer, bıçak gösterdi. Onları evime götürüp asacaktım. Taksim’e çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Aklıma hançer geldi. Onları korkutmak için çıkarıp salladım. İçkiliydim. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum” diye konuştu.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Nöbetçi 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği, Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ı, “kasten öldürme” ve “birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma” suçlarından tutukladı. Erhan Kurdal’ın “kasten öldürme” suçunu işlemediğini ve diğer şüphelinin bu suçu işlediğine dair beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ifade edildi.

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi
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BİZ YANDIK BAŞKALARI YANMASIN

 

ÖLDÜRÜLEN Halit Ayar’ın babası Mehmet Ayar şunları söyledi: “Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın. Daha güzel kanun çıkarsınlar. Devletimizin bunların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Metanetimi korumaya çalışıyorum. Bir yerde bir eksiklik var ama nerede var bilmiyorum. Halit çok başarılı bir çocuktu. En son üniversitesinde yüksek onur listesine alındı. Bunu dahi söylemedi bize. Çok mütevazıydı.”

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