"İyi hal indirimini anlayamıyorum"

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, özetle şunları söyledi:

ÇOCUK TESLİMİ İCRANIN DIŞINDA: “Çocuk tesliminin icra alanının dışına çıkarılması yönünde çalışmalarımız var. Özellikle çocuğun üstün yararının korunması adına, çocuğunu görmek isteyen anne ya da babanın, icra müdürlüğünde değil de kreş gibi çocuğa daha yakışacak bir ortamda, kurum marifetiyle çocuğunu görebilme imkânı üzerinde çalışıyoruz.

HUKUK FAKÜLTELERİNE GİRİŞ: Şu anda hukuk fakültelerine başarı sırası 190 bine kadar olanlar girebiliyor. YÖK’le yaptığımız çalışmaya göre 2020’de ilk 125 bine girenler alınacak.

YARGILAMALAR HIZLANACAK: İkinci yargı paketinde de hukuk usulüne ilişkin düzenlemeler var. 4 milyonun üzerindeki devam eden hukuk yargılamalarındaki dosyalarda yargılamalar altı ile sekiz ay hızlanacak.

HUKUKÇU OLARAK ANLAYAMIYORUM: Büyük, elim bir cinayet oluyor; böyle infial olan bir hadisede yani duruşmadaki tavırdan dolayı iyi hal indiriminin yapılmasını ben bir hukukçu olarak asla anlayamıyorum. Can almışsın, kadını öldürmüşsün, duruşmada iyi halli olarak... Bu konuda da yaptığımız bir çalışmamız var.”

EL ÖPME SAVUNMASI: MİLLETVEKİLİ DAHİ DEĞİLDİM

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Haznevi Tarikatı’nın liderinin elini öptüğü görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.

Görüntüler, önceki gün bütçe görüşmeleri sırasında da CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan’ın “Bu liderle ilişkiniz nedir?” sorusuyla da gündeme geldi. Gül, “Gaziantep’te Nisan 2015’te Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum programında bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu bir faaliyet... Milletvekili dahi değildim” yanıtını verdi.